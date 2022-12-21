За слив с видеокамер полицейские получили штраф, но не возместили ущерб

«Роскомсвобода» узнала, что нарушителям по нашему делу о распознавании назначили судебные штрафы в размере 110 и 100 тыс. руб., которые идут в федеральный бюджет. Информацию о прошедшем суде мы самостоятельно нашли на сайте: заседание прошло в сентябре, решение по его итогам вступило в силу в том же месяце. О дате и времени слушания нас не уведомили, хотя по закону обязаны были это сделать.

Напомним, волонтёр «Роскомсвободы» Анна Кузнецова летом 2020 года в рамках нашего мониторинга чёрного рынка данных обнаружила в даркнете свои изображения, собранные с московских видеокамер и слитые из системы распознавания лиц. После сообщения «Роскомсвободы» о том, что данные продаются на чёрном рынке, правоохранители выследили двух злоумышленников: ими оказались два сотрудника полиции.

Заведённое уголовное дело, однако, прекратили, и суд назначил небольшие судебные штрафы в размере 20 и 10 тыс. руб. (ср. со стоимостью пробива в 16500 руб.). Наши юристы попросили суд изменить размер штрафа на более справедливый. Одновременно с этим Басманный межрайонный прокурор также постановил вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе суда первой инстанции, что и было сделано, но повторный процесс прошёл уже без нашего участия.

«Думаю, в какой-то момент, несмотря на заверения следователя о том, что тему предадут огласке, было принято решение дело замять. Собственно, события в суде и свидетельствуют об инициативе следователя, который и написал ходатайство о рассмотрении в особом порядке, когда уголовный приговор не выносится в связи с деятельным раскаянием, есть только штраф», — прокомментировал ситуацию глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Однако «деятельного раскаяния не было». Кузнецова сообщила, что

- ей не сообщили и о вынесении Постановления о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого, хотя должны были;

- не принесли извинений;

- не возместили ущерб.

«Несмотря на мои возражения, следователь всё-таки направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела, о чём я не знала. Суд тоже не оповестил меня о заседании, которое провёл ещё 14-го сентября. Таким образом я фактически была лишена возможности донести свою позицию до судьи. И хотя в решении сказано, что потерпевшие якобы не возражали о прекращении уголовного дела, это не так», — сказала девушка.

По словам Дарбиняна, «Роскомсвобода» хотела изменить систему, но вместо этого увидела, как вышестоящее руководство повесило ответственность на нижестоящих сотрудников, которых «наказали тихо».

«Сама же система МВД в виду отсутствия упоминаний о деле на ресурсах Следственного комитета и МВД не получила должного сигнала о том, что тайный сбор сведений о частной жизни с использованием тех возможностей для слежки, которые есть у полиции, является порочной практикой, за которое последует серьёзное наказание», — считает юрист.

В планах у нас — восстановление сроков для апелляционной жалобы и обжалование вынесенного решения. Штрафы стали намного выше чем в первый раз, однако справедливости от этого больше не стало.

«Мы оспорим постановление, потому что оно вынесено с нарушением норм уголовно-процессуального права, и потребуем направить дело на новое рассмотрение, чтобы суд внимательней отнёсся к обстоятельствам дела и позиции потерпевшей. Кроме того, мы направим жалобу в Генеральную прокуратуру. Стоит, наверное, напомнить, что статья, по которой обвинили двух полицейских, относится к преступлениям против конституционных прав и свобод человека и гражданина. При этом самим потерпевшим они выплатили по 5000 руб. (помимо Кузнецовой в деле есть другая потерпевшая — прим. ред.), не возместив даже стоимость пробива, а в бюджет они заплатят в 20 раз больше», — заключил Дарбинян.