Google не удалось оспорить действия Роскомнадзора по блокировке

Google не удалось оспорить действия Роскомнадзора, который ограничил на YouTube доступ к видео с призывами подростков выйти на митинг 23 января 2021 года, обращает внимание «Коммерсантъ». Таким образом, по словам юристов, суд признал законным право надзорного ведомства произвольно расширять толкования постановлений Генпрокуратуры, где речь шла только о ролике в TikTok, на любые соцсети и ресурсы.

По версии Google LLC, приведенной в судебных материалах, Роскомнадзор не имел правовых оснований блокировать ссылки на YouTube, поскольку в требовании заместителя генпрокурора их просто не было. В документах суда говорится, что присутствововала только ссылка на видео блогера @anniemelan на платформе TikTok, на которую и обратила внимание Генпрокуратура.

Суд же постановил, что все действия Роскомнадзора были совершены в рамках его законодательных полномочий. Из решения следует, что ведомство может самостоятельно искать запрещенные материалы и требовать их блокировки, если у него есть формальное разрешение Генпрокуратуры.

Прокуратура в письмах к Роскомнадзору с 2014 года использует формулировку «ограничить доступ на иных ресурсах», то есть формально делегирует ему часть полномочий, объясняет глава практики защиты репутации адвокатского бюро «А-ПРО» Антон Воробьев:

«Практика никогда не оспаривалась — бизнесу было проще удалить материалы, а не нести судебные расходы»,— отмечает юрист. Теперь, по его мнению, суд «легализовал подход, фактически наделив Роскомнадзор новыми полномочиями».

Если Google захочет оспорить решение, дело может перейти в Конституционный суд РФ или в Европейский суд по правам человека. Положительная практика по похожему делу есть. Так, ЕСПЧ поддержал жалобы владельцев пяти сайтов, заблокированных Роскомнадзором в 2012–2014 годах, в их числе — «Грани.ру» и интернет-библиотека Digital-books.ru.

Ранее на этой неделе суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещённую информацию на 14 млн руб. До этого корпорация получила взыскание ещё на 9,5 млн руб. по этой же причине.