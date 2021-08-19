Суд в Москве признал законным штраф Facebook на 17 миллионов рублей

Таганский районный суд Москвы признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн руб. за отказ удалить запрещённую информацию. Как стало известно «Роскомсвободе», эта информация касается участия несовершеннолетних в акциях протеста. Московский суд оштрафовал Facebook 10 июня, после компания и подала апелляцию.

« Суд признал законным решение 422-го участка мирового суда по четырем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), по которым на компанию был наложен штраф на общую сумму 17 млн рублей » , — сказали в пресс-службе.

Двумя днями ранее суд оштрафовал Google на 14 млн руб. по пяти искам — также за отказ удалить запрещённую информацию. До этого суд оштрафовал Google на 9,5 млн руб. по трём административным протоколам об отказе удалить запрещённую информацию и на 3 млн руб. — за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ. Таким образом, общая сумма штрафов Google LLC от российских судов составила 26,5 млн руб.

Напомним, после зимних акций протеста Роскомнадзор пообещал, что «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, TikTok, Twitter и YouTube получат штрафы за неудаление призывов. После этого в феврале вступил в силу закон о самоцензуре соцсетей, обязывающий их искать противоправный контент и удалять его до того, как им заинтересуется Роскомнадзор.

С начала года вышеупомянутые сервисы были уже неоднократно оштрафованы на очень крупные суммы, и российское надзорное ведомство до сих пор недовольно сотрудничеством с зарубежными компаниями, поскольку они попросту игнорируют его предписания, в том числе относительно удаления запрещённой информации, а также не переносят серверы с данными российских пользователей на территорию РФ.