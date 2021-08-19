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19 August 2021

Суд в Москве признал законным штраф Facebook на 17 миллионов рублей

Речь идёт от взыскании за отказ платформы удалять информацию, касающуюся участия несовершеннолетних в акциях протеста.

Таганский районный суд Москвы признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн руб. за отказ удалить запрещённую информацию. Как стало известно «Роскомсвободе», эта информация касается участия несовершеннолетних в  акциях протеста. Московский суд оштрафовал Facebook 10 июня, после компания и подала апелляцию.

 

«Суд признал законным решение 422-го участка мирового суда по четырем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), по которым на компанию был наложен штраф на общую сумму 17 млн рублей», — сказали в пресс-службе.

 

Двумя днями ранее суд оштрафовал Google на 14 млн руб. по пяти искам — также за отказ удалить запрещённую информацию. До этого суд оштрафовал Google на 9,5 млн руб. по трём административным протоколам об отказе удалить запрещённую информацию и на 3 млн руб. — за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ. Таким образом, общая сумма штрафов Google LLC от российских судов составила 26,5 млн руб.

Напомним, после зимних акций протеста Роскомнадзор пообещал, что «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, TikTok, Twitter и YouTube получат штрафы за неудаление призывов. После этого в феврале вступил в силу закон о самоцензуре соцсетей, обязывающий их искать противоправный контент и удалять его до того, как им заинтересуется Роскомнадзор.

С начала года вышеупомянутые сервисы были уже неоднократно оштрафованы на очень крупные суммы, и российское надзорное ведомство до сих пор недовольно сотрудничеством с зарубежными компаниями, поскольку они попросту игнорируют его предписания, в том числе относительно удаления запрещённой информации, а также не переносят серверы с данными российских пользователей на территорию РФ.

 

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