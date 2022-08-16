Юрия Шевчука оштрафовали за речь против «спецоперации»

В Советском районном суде Уфы прошло заседание по делу лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука. За онлайном следили издания «Медиазона» и «Вечерние ведомости».

Председательствовала в суде Юлия Егорова. Организована видеоконференцсвязь с Дзержинским райсудом Санкт-Петербурга. Присутствовать на заседании сам Шевчук не смог, поскольку находится в карантине после контакта с заразившимся COVID-19 человеком. Интересы музыканта в суде представлял адвокат Анатолий Передрук.

Лидер культовой российской рок-группы обвинялся в «дискредитации российской армии», которую правоохранители узрели в его речи, произнесённой перед пришедшими на концерт в Уфе поклонниками. Напомним, уже по состоянию на май 2022 года, когда на Шевчука был составлен протокол, «дискредитация» стала одним из самых частых поводов для преследования россиян за высказывания. Дело против музыканта не хотел брать ни один суд, после чего в конце мая протокол был возвращён полиции для приведения его в порядок, и в июле дело снова поступило в суд.

В Петербурге начался суд над Юрием Шевчуком, сам он дома на карантине

18 мая на Шевчука составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 после концерта в Уфе, на котором музыкант заявил, что "Родина — не ж**а президента, чтобы ее мусолить и целовать".https://t.co/YQZ3CCzbe3#шевчук #суд pic.twitter.com/n70CCXKC9g — Activatica (@Activatica) August 16, 2022

Полиция и защита представили в суд ряд ходатайств. Первая — с просьбой приобщить видеозапись, демонстрирующую, что Шевчука известили надлежащим образом, вторая — о приобщении ещё одного заключения лингвиста. Ходатайство полиции судья отклонила, а о лингвистическом заключении — удовлетворила, несмотря на возражения стороны обвинения.

На суде в ходе предоставления доказательств полицией была продемонстрирована та самая запись, на которой Шевчук озвучил фразу о «пятой точке» главы государства и Родине, уже успевшей стать крылатой.

В ходе прений адвокат музыканта указал на многочисленные процессуальные нарушения, в частности — когда полиция извещала Шевчука, в извещении был неправильно указаны день и год рождения музыканта. Кроме того, Передрук заявил о том, что протокол был исправлен в отсутствие привлекаемого лица, что является грубым нарушением.

В письменных заявлениях сотрудников полиции даже не указан город, где Шевчук «дискредитировал» российскую армию. По мнению Передрука, такой протокол следуюет признать недействительным. Полицейские предлагают поверить нам на слово, рассказывая о деталях правонарушения, сказал защитник, при этом непонятно даже, какое время прошло между теми видеозаписями, которые суду представило обвинение. «Так работать нельзя, дело должно быть прекращено», — подытожил Передрук.

Полицейские утверждали, что слова Шевчука не только дискредитируют армию, но также нарушают нормы международного права. В качестве аргумента полицейский Ермолаев привёл цитату Владимира Путина о том, как важна «специальная военная операция», и о том, что Россия её начала ради установления мира. По мнению Ермолаева, Шевчук усомнился в словах президента, назвал их «наполеоновскими планами» и именно этим дискредитировал российскую армию. На этом прения закончились и судья ушла в совещательную комнату.

Известный адвокат Павел Чиков опубликовал заявление музыканта, где тот сообщил, что всегда выступал и «выступает против войны, в любой стране и в любые времена — во Вьетнаме, Афганистане, Югославии, Чечне, Абхазии, Грузии, Осетии, Карабахе, Иране и т.д.». Он считает, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путём.

«По просьбе Шевчука адвокат огласил его позицию по делу. Ранее лингвист и психолог не нашли в речи лидера группы ДДТ на концерте в Уфе в мае какой-либо дискредитации», – также отметил Чиков.

Судье Егоровой понадобилось 15 минут на то, чтоб присудить Шевчуку штраф 50 тысяч рублей. Адвокат Александр Передрук пообещал, что это решение будет обжаловано.