Суд оштрафовал «Одноклассники» на 4 млн рублей за неудалённый контент о митингах

ООО «Мэйл.РУ», которому принадлежит данная соцсеть, получил штрафы за наличие на платформе «противоправных призывов» к участию в митингах 23 января.

Мировой суд Савеловского района Москвы оштрафовал на 4 млн руб. компанию Mail.ru. Речь идет о принадлежащей ей социальной сети «Одноклассники». Она получила штрафы за «неисполнение требований о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах 23 января».

По административному делу (№05-0245/345/2021) вынесены два постановления, согласно которым ООО «Мэйл. РУ» признано виновным в правонарушении по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ. По каждому инциденту назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн руб.

Суд оштрафовал «Одноклассники» на четыре миллиона рублей за отказ удалить призывы к участию в акции за Навального https://t.co/UjhePbaR4n — Meduza (@meduzaproject) March 5, 2021

В конце января Роскомнадзор пригрозил Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассникам» и YouTube штрафами на суммы от 800 тыс. до 4 млн руб. за «противоправные призывы» участвовать в «несанкционированных митингах» 23 января. Надзорное ведомство насчитало тогда в общей сложности 170 единиц такого контента.

В «Одноклассниках» заявили, что планируют обжаловать решение.