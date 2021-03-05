Нужна юр.помощь?
March 5, 2021, 4:58 p.m.

Суд оштрафовал «Одноклассники» на 4 млн рублей за неудалённый контент о митингах

ООО «Мэйл.РУ», которому принадлежит данная соцсеть, получил штрафы за наличие на платформе «противоправных призывов» к участию в митингах 23 января.  

Мировой суд Савеловского района Москвы оштрафовал на 4 млн руб. компанию Mail.ru. Речь идет о принадлежащей ей социальной сети «Одноклассники». Она получила штрафы за «неисполнение требований о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах 23 января».

По административному делу (№05-0245/345/2021) вынесены два постановления, согласно которым ООО «Мэйл. РУ» признано виновным в правонарушении по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ. По каждому инциденту назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн руб.

В конце января Роскомнадзор пригрозил Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассникам» и YouTube штрафами на суммы от 800 тыс. до 4 млн руб. за «противоправные призывы» участвовать в «несанкционированных митингах» 23 января. Надзорное ведомство насчитало тогда в общей сложности 170 единиц такого контента.

В «Одноклассниках» заявили, что планируют обжаловать решение.

13.41 КоАП РФ Mail.ru Group Москва Одноклассники протест свобода слова соцсети Суд цензура

Поделитесь материалом

Похожие статьи

None
Прокуратурой Москвы вынесены «антимитинговые» предостережения пяти интернет-компаниям и шести гражданам
None
Суд признал законным отказ мэрии Москвы в проведении митинга против «пакета Яровой». Организаторы переносят митинг на 9 августа
None
Отрезанная свобода слова
None
«Команда 29» представила доклад о ситуации с доступом к информации в России
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender