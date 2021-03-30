Интернет вещей заставят импортозаместиться

В России может быть введено требование об обязательном использовании отечественных операционных систем на устройствах интернета вещей в регулируемых сферах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на комплексный план поддержки IT-отрасли, разработанный Минцифры с участниками рынка и обсуждаемого сейчас в Правительстве.

Интернет вещей в России ждет суверенизация https://t.co/Llhfqt1wCa — Ведомости (@Vedomosti) March 29, 2021

Изменения коснутся пока только IoT-устройств в регулируемых сферах.

Мера, предложенная Минцифры – это, как сообщили CNews представители министерства, доработанная версия аналогичной идеи, принадлежащей руководству Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ в комплексе других инициатив, направленных на развитие импортозамещения. Данное предложение вошло во второй пакет мер стимулирования ИТ-сферы, который Минцифры подготовило совместно с участниками рынка.

Импортозамещение ПО добралось до интернета вещей. Его принудительно переведут на российский софт https://t.co/qEdYesCKRK — CNews.ru top news (@CNewsRU_tops) March 30, 2021

Нововведение затронет не только программную, но и в дальнейшем аппаратную составляющую устройств интернета вещей. В Минцифры утверждают, что обязательный перевод таких гаджетов на российские софт и «железо» повлекут за собой повышение безопасности интернета вещей в различных отраслях экономики, «чувствительных к киберугрозам», а также в различных государственных структурах.

Если идея получит поддержку Правительства, то к сентябрю 2021 г. Минцифры может начать внедрять изменения в действующее законодательство, запрещающее использование IoT-гаджетов с иностранными ПО и электроникой в регулируемых сферах. К ним относятся, помимо прочих, ЖКХ и различные системы безопасности, включая противопожарные.

По мнению опрошенных "Ведомостями" экспертов, очевидную выгоду от новой инициативы получат прежде всего российские IT-компании. Но не все компании уверены, что принудительный перевод IoT-гаджетов на российский софт не повлечет за собой никаких негативных последствий. По мнению директора «Ростелекома» по индустриальному интернету Елены Дубинской, преференции, которые получат российские разработчики после реализации идеи Минцифры, могут затормозить развитие всей отрасли:

«К сожалению, такой сценарий возможен, если будут введены обязательные требования по использованию исключительно российских решений, без какого-либо переходного периода. Российской промышленности нужно время, чтобы вывести производства на необходимые мощности и набрать отраслевую экспертизу». Например, пока нет российских альтернатив элементам коммутационной инфраструктуры, поддерживающим технологии NB-IoT и LTE-CatM».

Напомним, закон о «суверенизации Рунета» был принят весной 2019 года. Чуть позже, но в том же году Минцифры утвердило концепцию построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей». Одной из задач госрегулирования IoT власти назвали «создание условий для открытой и эффективной конкуренции, развитие новых услуг в этой области и улучшение качества уже имеющихся, предоставление равного доступа к информационным ресурсам и защита интересов общества и государства».