С 1 ноября начнётся эксперимент по созданию «суверенного GitHub»

В России появится национальный репозиторий открытого кода. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
Согласно документу, эксперимент начнётся с 1 ноября и продлится до 30 апреля 2024 года. В рамках эксперимента планируется:
В числе участников названы следующие ведомства: Минцифры, МВД, Росреестр, федеральные органы власти и другие организации и ведомства. В эксперименте могут принять участие юридические и физические лица на добровольной основе.
Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ) рекомендуется до 1 февраля следующего года совместно с Минцифры разработать методику отбора заявок об участии в эксперименте. При этом отбор будет проводиться до начала мая. Итоговый список участников будет утверждён до 1 июня 2023 года.
Как уверяет замглавы Минцифры Максим Паршин, репозиторий создаст свободную от санкционных рисков среду для совместной работы российских разработчиков ПО с открытым исходным кодом. Благодаря опубликованной в постановлении лицензии программное обеспечение может быть использовано для реализации новых проектов.
По словам директора НКО «Информационная культура» Ивана Бегтина, о национальном репозитории кода много чего можно сказать — «хорошего, плохого и разного».
К положительным моментам эксперт относит:
Из негативных факторов эксперт отметил:
Наконец, в качестве ключевого фактора Бегтин отметил следующее:
«Для раскрытия кода не надо 2-х и более лет и даже больших расходов на создание новых платформ. Нужно только желание. Мало кто понимает, что ключевое на платформах вроде Github или Gitlab — их инфраструктурность и интегрируемость. Через них устанавливаются пакеты (библиотеки) кода для большинства известных языков программирования, это крупнейшие хабы для коммуникации разработчиков, это ещё много всего — из-за чего оттуда разработчики не уходят даже несмотря на репутационные и иные риски, когда Github запускал проект Co-Pilot».
«Может ли такой платформой стать национальный репозиторий? Я пока не вижу сценария/стратегии/понимания подобного от регуляторов и инициаторов», – подытоживает эксперт.
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