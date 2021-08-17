Система для сбора данных абонентов в итоге будет стоить 341,5 миллионов рублей
Эти данные необходимы Роскомнадзору, чтобы выявлять абонентов, которые пользуются сим-картами, оформленными на других людей.
Государство выделит на разработку системы для борьбы с «серыми» сим-картами 336,5 млн руб. до 2023 года включительно. Об этом пишет
Forbes. Ещё 5 млн будут выделены на 2024 год, итого сумма составит 341,5 млн руб., следует из пояснительной записки к проекту
постановления правительства. К слову, ранее Роскомнадзор запрашивал
386,5 млн руб. на три года. За эти деньги исполнитель должен будет обеспечить операторам доступ к системе и автоматизировать передачу и анализ их данных в ведомство. По данным издания,
деньги получит ФГУП «Главный радиочастотный центр» — подведомственное Роскомнадзору учреждение, которое и станет разработчиком системы.
Эти данные необходимы Роскомнадзору для выявления абонентов, которые пользуются сим-картами, оформленными на других людей, объяснял
представитель госоргана. Операторы должны проверять достоверность сведений об абонентах самостоятельно, но сейчас эти требования не соблюдаются. Планируется, что частично систему запустят уже в конце 2021 года, а в 2022 году она заработает в полностью. В ходе проверки Роскомнадзор станет обзванивать номера, по которым у операторов нет данных: если окажется, что сим-карта активна, то это будет признано нарушением.
Операторы связи будут обязаны передавать в базу данные, доступ к которым ранее был только у них и у правоохранительных органов. К таким сведениям отностяся фамилия, имя, отчество и место жительства абонента, информация о совершенных им звонках и передаче данных, а также об используемом оборудовании и т.д. Ведомство не получит доступ к содержанию звонков и сообщений, таким образом, тайна связи граждан будет соблюдена, уже обещали
в Минцифры.
Мобильные операторы неоднократно критиковали разработку этой системы. Например, «МегаФон» указывал, что каждый крупный оператор при исполнении закона может дополнительно потерять более 10 млрд руб. Речь идет как о расходах на интеграцию с системой ведомства, так и о потерянной выручке из-за отключения услуг корпоративным клиентам, чьи данные не будут подтверждены. Говорили операторы и о рисках нарушения тайны связи. Так, в МТС отмечали, что часть требований Роскомнадзора избыточна и не попадает под регулирование правительственным постановлением.