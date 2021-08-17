Система для сбора данных абонентов в итоге будет стоить 341,5 миллионов рублей

Мобильные операторы неоднократно критиковали разработку этой системы. Например, «МегаФон» указывал, что каждый крупный оператор при исполнении закона может дополнительно потерять более 10 млрд руб. Речь идет как о расходах на интеграцию с системой ведомства, так и о потерянной выручке из-за отключения услуг корпоративным клиентам, чьи данные не будут подтверждены. Говорили операторы и о рисках нарушения тайны связи. Так, в МТС отмечали, что часть требований Роскомнадзора избыточна и не попадает под регулирование правительственным постановлением.