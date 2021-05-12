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May 12, 2021, 7:21 a.m.

Закон о SIM-картах может парализовать работу банкоматов, платёжных терминалов и видеонаблюдения

Сотовые компании отправили критический отзыв к правительственному документу о регистрации корпоративных абонентов, поскольку вступающие в июне поправки к закону «О связи», регулирующие оборот «серых» SIM-карт, делают невозможной регистрацию в ЕСИА карт для подобных устройств.

Операторы с 1 июня не смогут оказывать услуги связи уже подключенным телематическим абонентам (М2М, machine to machine), пишет «Ъ» со ссылкой на отзывы сотовых компаний к проекту постановления Правительства о регистрации корпоративных абонентов.

Дело в том, что с июня вступают в силу поправки к закону «О связи», регулирующие оборот «серых» SIM-карт; они предписывают всем подключаемым юрлицам вносить в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) сведения о пользователях SIM-карт, но в самой ЕСИА такая возможность до сих пор не реализована, указывают операторы. Они получили отсрочку для регистрации корпоративных абонентов до 30 ноября, но эта отсрочка не распространяется на SIM-карты, используемые в устройствах, а значит после 1 июня оказание таких услуг незаконно, сказано в отзывах. МТС, «МегаФон» и Tele2 предлагают предусмотреть переходный период для регистрации действующих пользователей М2М SIM-карт.

Поправки к закону «О связи» об уточнении способов заключения договоров на услуги связи и мониторинга сведений об абонентах принимались в конце 2020 года в большой спешке, так что вопрос регулирования М2М SIM-карт был упущен, напоминает собеседник, знакомый с деталями законопроекта.

М2М-абонентами считаются пользователи специализированных тарифов для устройств. Такие SIM-карты вставлены в различные счетчики, видеорегистраторы, видеокамеры, некоторые банкоматы и POS-терминалы, напоминает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Телематические SIM-карты используются в приборах учета электроэнергии и воды; бортовых системах, которые обеспечивают позиционирование транспортных средств предприятий и организаций, в системах дистанционного управления освещением в городах и др., перечисляет аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко.

Согласно закону против «серых» SIM-карт, после 1 декабря операторы должны будут провести проверку и, если в ЕСИА не будет нужных сведений от юрлиц или они окажутся недостоверными, прекратить оказание услуг такому абоненту. Требования не распространяются на организации, заключившие договор об оказании услуг связи в рамках госзакупок, указано в законе. Для контроля за исполнением этого закона Роскомнадзор должен создать специальную информационную систему, на которую ранее запросил 386,5 млн руб. на три года, говорилось в документах этого ведомства.

Минцифры уже пообещало взять на заметку критические замечания операторов.

«С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления правительства РФ будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М SIM-картах, используемых в устройствах, в ЕСИА», — заявили в министерстве.

Там также отметили, что у россиян появится возможность дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи с использованием портала Госуслуг.

«Минцифры России ведет работу по созданию условий для подписания гражданских сделок с использованием инфраструктуры электронного правительства, чтобы россияне могли удаленно и в безопасной среде совершать юридически значимые действия», — добавили в министерстве.

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