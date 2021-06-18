Внесудебных блокировок может стать больше

Госсовет Республики Татарстан внёс в Госдуму РФ законопроект №1195680-7 «О внесении изменений в статьи 10-6 и 15-1 Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“». Документом расширяется перечень запрещённой для распространения на территории России информации в сети «Интернет», а также увеличивается число блокировок, которые должны будут происходить без судебного решения.

После массового расстрела в казанской гимназии № 175, в результате которого было убито 9 человек и 32 пострадало, депутаты татарстанского парламента взялись за разработку новых законодательных инициатив, направленных на предотвращение подобных трагедий в будущем. Недавно ими было одобрено повышение возраста приобретения оружия с 18 лет до 21 года, а также была озвучена идея внесения в законодательства поправок, которые должны остановить пропаганду насилия и экстремизма.

Последняя инициатива вызвала наиболее жаркие споры в обществе, поскольку изначально предлагался слишком широкий спектр ограничений, плюс к этому мало кто верит в действенность связанных с цензурой мер. Так, в 2017 и 2018 годах были приняты законы о так называемых «группах смерти» и «колумбайн-блокировках», которые за это время не остановили ни самоубийства, ни, как мы все можем видеть, вооружённые нападения.

Тем не менее, депутаты татарстанского Госсовета решили внести в Госдуму свой законопроект, упирая на то, что «в настоящее время особую актуальность приобрели вопросы обеспечения государственной защиты здоровья, прав и законных интересов граждан», а также на сведения о «беспрепятственном распространении информации о способах и методах создания самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия, самостоятельного изготовления или переделки его основных частей, восстановления боевых свойств списанного оружия».

Проблема в том, что предлагаемые властями меры вряд ли будут эффективными, а может даже окажутся попросту вредными, поскольку зная формалистский подход уполномоченных органов, можно предполагать, что под блокировку попадёт любая информация, косвенно связанная с оружием, даже энциклопедическая или юмористическая.

Депутаты предлагают внести в список запрещённой:

информацию о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, огнестрельного оружия, самостоятельного изготовления или переделки его основных частей, восстановления боевых свойств списанного оружия;

публичное оправдание противоправных действий, направленных против жизни, здоровья, свободы граждан.

Обязанность ограничивать доступ к такому контенту, согласно пояснительной записке, ляжет на владельцев интернет-площадок.

Также в законопроекте присутствует ещё более сомнительное предложение с расширением списка информации, которая должна быть заблокирована без решения суда:

«публичное оправдание противоправных действий, направленных против жизни, здоровья, свободы граждан».

Как мы видим, формулировки обоих поправок достаточно размытые, их можно трактовать достаточно широко. О том, как под блокировку попадали статьи из Wikipedia, шуточные, пародийные тексты или выдержки из экспертных дискуссий, «РосКомСвобода» сообщала не раз. По иронии судьбы, на днях Роскомнадзор по решению Асбестовского горсуда заблокировал юмористическую статью «План Даллеса» на Lurkmore, где никакого экстремизма, естественно, не присутствует. В случае же с внесудебными блокировками абсурд порой достигает ещё большего масштаба. Предлагаемые татарстанским Госсоветом поправки только увеличат подобный произвол и не решат проблему нападений.

О бессмысленности подобных мер говорит и создатель «Эшер II» Филипп Кулин:

«А что тут комментировать? Реакционное управление. Чувак сделал оружие, резонансное убийство. Чайки полетели хлопать крыльями и кричать. Есть ещё техническое замечание: а кто принимает решения по этим основаниям? Забыли? Ма-ла-дцы! Но на примере блокировки „Плана Даллеса“ на Лурке — всем <наплевать> на это».

По словам Кулина, никто не будет соблюдать и в этом случае ни технических, ни правовых норм.

У нас также есть опасения в неэффективности данного законопроекта в борьбе с насилием, при этом есть вероятность использования его в совсем других целях, в том числе — политических.