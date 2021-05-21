В России может появиться закон об ограничении широкого спектра информации в Сети

Госсовет Татарстана образовал рабочую группу по «подготовке предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования по ограничению распространения деструктивной информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в социальных сетях». Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе парламента. Группу возглавил вице-спикер Марат Ахметов («Единая Россия»).

Депутаты выстрелят по соцсетям // Госсовет Татарстана хочет ограничить «деструктивную информацию» в интернете https://t.co/wREPJpZQVM



Госсовет Татарстана хочет ограничить «деструктивную информацию» в интернете — «Коммерсантъ» Казань (@kommersant_kzn) May 21, 2021

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин объяснил журналистам, что «наша задача — создать такую законодательную базу, чтобы деструктивного и опасного контента в сети не было». На встрече с главными редакторами республиканских СМИ он сказал:

«Уверен, соцсети и другие платформы в интернете научатся такой контент блокировать, а лучше вообще не давать возможность такой контент размещать».

Кроме того, по его словам, «волнует пропаганда в соцсетях алкоголя, вейпов, снюсов, наркотиков и вовлечение детей в их продажу, а также пропаганда мата, антисемейная пропаганда, обесценивание роли родителей, пропаганда садизма, депрессивно-суицидальный контент, шантаж и вымогательство, насилие и экстремизм, антирелигиозный контент, “колумбайн-сообщества”». Созданные рабочие группы будут заниматься подготовкой законодательных инициатив по всем этим вопросам. «То, что потребуется сделать на нашем уровне, мы также постараемся законами республики отрегулировать. Нам надо думать о своих детях, об их будущем», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

Как замечает «Ъ», законопроект может быть официально внесён в Госсовет, после чего направится в Госдуму.



Поводом для разработки такой инициативы стала трагедия в казанской гимназии №175. 11 мая ее выпускник убил семерых школьников и двоих педагогов, еще 23 человека получили ранения. Сообщалось, что он увлекался компьютерными играми, а о своем плане нападения на школу написал в соцсетях. Сейчас обвиняемый Ильназ Галявиев находится в СИЗО — ему инкриминируют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).



В апреле, еще до ЧП в школе, в парламенте Татарстана уже поднимали вопрос «информационной безопасности детей в интернете». Тогда участники круглого стола, который проводила вице-спикер Татьяна Ларионова, предлагали ограничить время нахождения детей в социальных сетях, вплоть до рекомендации покупать им кнопочные телефоны. При этом детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила о необходимости ввести возрастной ценз для регистрации аккаунтов в социальных сетях, хотя в этом вопросе ее поддержали не все депутаты.



Сейчас власти республики обеспокоены «героизацией» «казанского стрелка» в социальных сетях. Президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что авторы таких публикаций «не просто не осуждают жестокое преступление, а побуждают к совершению подобных действий». «Поэтому любые попытки романтизации преступника должны быть под особым взором правоохранителей»,— призывал он. Вчера Роскомнадзор отчитался, что было удалено более 300 материалов, «содержащих информацию деструктивного характера, связанную с трагедией в Казани».



Старший партнер проекта «Сетевые свободы», адвокат Станислав Селезнев считает, что «борьба с так называемым языком вражды или призывами к насилию может быть допустимой и даже полезной для общества при соблюдении властями стандартов, выработанных, к примеру, в практике Европейского суда»:

«Вопрос в том, что считать запрещенным контентом и по каким критериям его определять. В результате люди, которые пишут в интернете, могут оказаться под преследованием только из-за того, что обсуждают эту проблему».

Он отмечает, что в России уже есть случаи, когда «публицистическое обсуждение» той или иной проблемы приравнивалось к пропаганде. Так, например, по статье оправдания терроризма была наказана журналистка Светлана Прокопьева, приводит пример Селезнев.



Адвокат считает, что «в опасности находится право на свободу выражения мнения». «В итоге может получиться, что свое мнение не сможет высказывать человек атеистических взглядов, поскольку „антирелигиозный контент“ может стать незаконным. Или будут запрещены рассуждения о том, что ребенка лучше воспитывать одной, чем с отцом-абьюзером»,— предостерегает Селезнев.



«Если смысл этой инициативы в том, чтобы определить новую категорию запрещенного контента, то под такие формулировки эксперты органов исполнительной власти могут подогнать что угодно. Конечно, это приведет к еще большей цензуре в социальных сетях и сужению пространства свободы слова в российском интернете»,— добавляет глава юридической практики «РосКомСвободы», партнер «Центра цифровых прав» Саркис Дарбинян.



При этом он напоминает, что «уже и так есть множество оснований для ограничения доступа к сайтам»:

«В частности, в конце года был принят закон о самоцензуре социальных сетей. Также есть уголовная ответственность за оправдание терроризма, за распространение экстремистских материалов. Правового инструментария более чем достаточно».

При этом, по словам Дарбиняна, на практике часто к ответственности привлекают «не злодеев, а обычных граждан, которые могут сделать неосторожный комментарий или пост».

«Никто просто не смотрел в сторону казанского стрелка. Все инициативы, которые призывают деанонизировать всех в интернете, никак не помогут бороться с такими случаями, когда человек сходит с ума, берет ствол и, размахивая им, свободно перемещается по городу»,— указывает адвокат. По его словам, «здесь не нужно опять воевать с интернетом и создавать новые ограничения, которые ухудшат жить пользователей».

Мысли татарстанских парламентариев совпадают с идеями, озвучиваемыми их коллегами из Государственной Думы РФ, для которых трагедия в казанской гимназии стала поводом для усиления цензуры в Сети. К примеру, спикер ГД Вячеслав Володин заявил о необходимости запрета на анонимность в интернете, а также готовит озвучить в ПАСЕ инициативу о наращивании давления на IT-компании, поведением которых российские власти весьма недовольны.