О блокировке интервью Егора Летова: «Это попытка стереть культурный код»

10 августа текущего года МВД заблокировало интервью «Егор Летов как он есть» за 1998 год. Сначала цензуре подверглись сайты, перепечатавшие текст, затем удалить целый кусок оттуда пришлось официальному сайту группы «Гражданская оборона», откуда другие порталы заимствовали данный материал.

Это событие стало темой недели, и руководитель «РосКомСвободы» Артём Козлюк дал развёрнутый комментарий по поводу произошедшего:

«Надзорные органы продолжают искать псевдозапрещёнку в текстах, комментариях, интервью, песнях различных музыкантов и артистов. Это и советские барды, и рок-исполнители всех времён, метал- и хардкор-группы, рэперы и панки всех волн. Поэты и исполнители разных времён и судеб.

Роспотребнадзор ищет в их словах призывы к суициду, МВД — пропаганду наркотиков, Генпрокуратура — экстремизм. А все эти требования потом собирает и отправляет интернет-провайдерам на блокировку Роскомнадзор. Прямо на наших глазах отлаживается механизм не просто госцензуры, а попыток стирания в т.ч. культурного кода. Исключить слова, произведения, ноты, темы дискуссий из общей парадигмы восприятия российской действительности и достаточно важных тем — это заход артиллерией невежества, лицемерия и ограниченности мышления с попыткой выжечь информацию. Зачем? Почему? Ради палочек статистики? Обосновывается это некоей “защитой детей“.

Наверное, у надзорных ведомств есть секретная статистика, сколько детей страдает ежедневно от слов того же Егора Летова. Но почему тогда её не показывают нам? И почем взялись за слова Летова только сейчас, спустя 23 года после их произнесения? Круг абсурда замыкается, количество заблокированных слов — растёт. И это только этап постройки фундамента антиутопии».