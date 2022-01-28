Тема недели: Битва за Tor

О подробностях дела рассказывает адвокат «Роскомсвободы», медиаюрист Екатерина Абашина:

«Обжалование решения суда по кейсу Tor состоит из нескольких этапов. The TorProject Inc. как владельца заблокированного сайта в 2017 году не привлекли к участию в деле, о решении стало известно только в момент его исполнения Роскомнадзором в конце 2021 года (почему Роскомнадзор ждал 4 года, чтобы исполнить решение суда, загадка). Поэтому первый шаг — восстановление срока на подачу апелляционной жалобы, этот вопрос рассматривает суд первой инстанции. Вместе с заявлением о восстановлении срока мы подали и апелляционную жалобу, её рассмотрение относится к компетенции Саратовского областного суда».

«Если суд первой инстанции откажет в восстановлении срока на подачу жалобы, мы будем обжаловать это определение. Наша цель — отменить решение суда о блокировке», — объясняет Екатерина.

«В большинстве случаев, когда Tor блокировали, это делалось просто, – отмечает технический специалист «Роскомсвободы» Вадим Лосев. – Например, брали список публичных адресов для входа в эту сеть, закрывали доступ к ним, этим всё и заканчивалось».

По его мнению, российский случай уникален тем, что блокировали мосты, а это сделать сложнее:

«Очевидно, что проводилась и продолжает проводиться работа по поиску узлов не из публичного списка.



Кроме того, в апреле 2021 года у Tor появился новый способ обхода блокировок под названием snowflake: один человек даёт доступ к Tor другому, и это выглядит как видеоконференция между ними. Судя по всему, российские специалисты обнаружили едва заметную разницу между "видеоконференцией" и настоящей конференцией, на основе чего и провели блокировку. А это требует серьёзных подготовки и ресурсов. В The Tor Project были поражены. Что они собираются делать теперь, смотрите в нашем интервью».

«Россия далеко не первая страна, которая говорит, что через Tor можно заниматься нелегальной деятельностью, — говорит глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. — Этот аргумент не выдерживает никакой критики, поскольку любой инструмент технологически нейтрален. Поэтому признание подобных решений незаконными является особенно важным».

Юрист также подчеркнул принципиальную важность «дела Tor», его прохождения в российских судах:

«Надеемся, что нам удастся это сделать в системе национальных судов, но допускаем, что спор перенесётся в ЕСПЧ. Его решение и вовсе будет иметь большое значение для членов Совета Европы и создаст прецедент и для других стран. ЕСПЧ и так уже неоднократно отмечал, что блокировка инструментов похожа на попытку запретить принтеры и ксероксы по причине того, что на них можно что-то распечатать».

Юридическая команда «Роскомсвободы», представляющая интересы организации The Tor Project в России, недавно обжаловала блокировку сайта проекта, наложенную ещё в 2017 году Саратовским районным судом. По нашему мнению, это судебное решение нарушает конституционное право на свободное предоставление, получение и распространение информации и защиту тайны частной жизни. Кроме этого, дело было рассмотрено без участия представителей Tor, что нарушило их процессуальные права и состязательность процесса.

Подробнее об этом деле можно узнать на сайте кампании, где мы будем выкладывать самые актуальные новости, связанные с ним.