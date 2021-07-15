Минпромторг заказал исследование имитирующих мозг процессоров

Минпромторг объявил конкурс по выбору подрядчика на маркетинговое исследование российских и мировых аппаратно-программных комплексов для развития искусственного интеллекта (ИИ), в том числе процессоров, имитирующих работу мозга. Об этом сообщает РБК, который одним из первых обратил внимание на размещённый на сайте госзакупок тендер «Маркетинговое исследование для отечественной и глобальной отраслей аппаратно-программных комплексов для целей искусственного интеллекта, определяющее основные приоритетные нишевые решения в области аппаратно-программных комплексов и потенциальных заказчиков таких решений».

Стоимость закупки — 70 млн рублей.

Минпромторг начал поиск подрядчика для проведения маркетингового исследования аппаратно-программные комплексов для развития искусственного интеллекта. В числе объектов исследования — нейроморфные процессоры, основанные на принципах работы мозга. Нач…https://t.co/UCIlH1Uf94 — ForbesRussia (@ForbesRussia) July 15, 2021

Победитель конкурса, отмечено в опубликованной заявке, должен будет проанализировать задачи и перспективы ИИ, изучить предложения и достижения отечественных и зарубежных производителей комплексов. В том числе уже существующих. В качестве примера приведены NVidia, ARM, Qualcomm и Intel, а также решения Google, Amazon, Facebook и Alibaba и разработки стартапов.



В конкурсной документации содержится задание изучить российские разработки в области нейроморфных и тензорных процессоров. Подрядчик должен будет разработать «дорожную карту» по поддержке не менее трех отечественных программно-аппаратных комплексов для задач ИИ к 2024 году.



«Принципиально важным для достижения этого результата является определение приоритетных нишевых решений, на которых может быть сосредоточена государственная поддержка», — отметили в Минпромторге.

В документе министерство руководствуется Указами Президента от 10.10.2019 г. о национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 09.05.2017 г. «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», а также от 01.12.2016 г. «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

В качестве цели заявлено следующее:

«...выявление конкурентных отечественных нишевых решений в области аппаратно-программных комплексов, позволяющих достичь ключевых показателей Национальной стратегии развития искусственного интеллекта».

Дата окончания подачи заявок - 26.07.2021 г.

Как пояснил РБК представитель Минпромторга, в федеральном проекте на разработку нишевых аппаратно-программных комплексов для искусственного интеллекта предусмотрены субсидии. Правила их предоставления, по его словам, пока находятся на согласовании с другими ведомствами, но в 2021 году на них предусмотрено 1,5 млрд руб.

Термин «нейроморфный» обозначает, что архитектура чипа основывается на принципах работы человеческого мозга. Ожидается, что подобные процессоры будут значительно быстрее и более энергоэффективными, чем существующие. За счет этого они будут востребованы при развитии искусственного интеллекта и машинного обучения. Коммерческие решения, как ожидается, будут применяться при создании полностью беспилотных автомобилей, в системах распознавания лиц, устройствах интернета вещей (Internet of Things, IoT) для предприятий, зон конфликтов и др.

Руководитель управления экспериментальных систем машинного обучения SberDevices Сергей Марков отметил, что разработкой нейроморфных архитектур сегодня занимаются множество компаний и стартапов в разных странах мира. При этом он оговорился, что под нейроморфными процессорами понимают обычно сразу два класса устройств — те, которые предназначены для симуляции работы биологических нейронных сетей, и устройства для решения широкого спектра прикладных задач в области машинного обучения. Тензорные процессоры, по словам Маркова, сегодня являются наиболее популярным оборудованием для выполнения и обучения классических искусственных нейронных сетей. Такие процессоры являются компонентами современных видеокарт или специализированных ускорителей для нейронных сетей, таких как, например, Tesla A100 от Nvidia или TPU v4 от Google.

Директор по финансам и инвестициям «Центра искусственного интеллекта МТС» Алексей Постернак говорит, что проблема в том, что для того, чтобы считать программно-аппаратные комплексы российскими нужна высокая степень локализации. «В настоящий момент в России, как и в большинстве стран мира, в основном действуют дизайн-центры, которые разрабатывают архитектуру чипа, и в дальнейшем, в соответствии с этой документацией заказывают их на производствах за рубежом. Крупнейшим производителем является тайваньская компания TSMC, на которую приходится около 60% мирового рынка. С ней с трудом конкурируют даже Intel и Samsung», — отметил он.

Технический директор Intel в России Михаил Цветков считает возможным создание российских программно-аппаратных комплексов. «Однако проектирование нового класса вычислительных систем — сложный процесс, поскольку нейроморфные процессоры имеют иные принципы работы. Помимо воплощения вычислителя в кремнии требуется создать экосистему программного обеспечения для удобства создания приложений. Также много времени уходит на исследования в области эффективности нейроморфных чипов», — говорит Цветков.