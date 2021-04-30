Bloomberg: TikTok стал удалять посты с критикой Путина

Кремль обратился к китайским властям по поводу антиправительственного контента на TikTok в начале этого года, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомого с ситуацией российского чиновника. По словам последнего, количество такого контента сократилось, поскольку соцсеть теперь отсеивает нежелательные сообщения.

«Мы не вносили никаких изменений в нашу политику. Мы продолжаем оценивать запросы государственных органов», — заявили между тем представители сервиса.

Однако на цензуру в соцсети жаловались и тиктокеры. Так, Михаил Петров рассказал изданию, что его видео, в котором Джо Байден в интервью назвал Владимира Путина «убийцей», было удалено, после чего ещё несколько роликов перестали появляться в лентах у подписчиков. По словам Петрова, далее он подверг себя самоцензуре: «Я удалил некоторые из своих видео, потому что боялся, что со мной может что-то случиться».

Другая собеседница Bloomberg — Светлана Соколова — заявила, что её аккаунт с 58 тыс. подписчиков заблокировали после демонстрации её ролика на государственном телевидении по окончании акции в поддержку Навального 23 января. Она добавила, что создала новый аккаунт, но многие её видео оттуда также были скрыты соцсетью.

TikTok начал удалять и скрывать ролики с критикой Путина. Об этом Кремль попросил китайские власти, утверждает Bloomberg.



В соцсети заявили, что не меняли политику, а контент удаляют только после запросов госоргановhttps://t.co/K3WdJGFtb3 — TJ (@tjournal) April 30, 2021

В начале этого года TikTok, Google, Telegram и Twitter были оштрафованы за посты с якобы с призывами к участию детей в акции протеста 23 января. После санкций руководство TikTok согласилось сотрудничать и удалять «незаконный контент», говорил ранее глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев.

Основательница лаборатории Censored Planet в Мичиганском университете Ройя Энсафи считает, что Россия — пионер в подходе к цензуре, который опирается на комбинацию давления на платформы и использование технологий для их подчинения.

Россия «показывает, как национальная цензурная политика может быть реализована во многих других странах», сказала Энсафи.