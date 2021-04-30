Bloomberg: TikTok стал удалять посты с критикой Путина

Кремль обратился к китайским властям по поводу антиправительственного контента на TikTok в начале этого года, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомого с ситуацией российского чиновника. По словам последнего, количество такого контента сократилось, поскольку соцсеть теперь отсеивает нежелательные сообщения.
«Мы не вносили никаких изменений в нашу политику. Мы продолжаем оценивать запросы государственных органов», — заявили между тем представители сервиса.
Однако на цензуру в соцсети жаловались и тиктокеры. Так, Михаил Петров рассказал изданию, что его видео, в котором Джо Байден в интервью назвал Владимира Путина «убийцей», было удалено, после чего ещё несколько роликов перестали появляться в лентах у подписчиков. По словам Петрова, далее он подверг себя самоцензуре: «Я удалил некоторые из своих видео, потому что боялся, что со мной может что-то случиться».
Другая собеседница Bloomberg — Светлана Соколова — заявила, что её аккаунт с 58 тыс. подписчиков заблокировали после демонстрации её ролика на государственном телевидении по окончании акции в поддержку Навального 23 января. Она добавила, что создала новый аккаунт, но многие её видео оттуда также были скрыты соцсетью.
TikTok начал удалять и скрывать ролики с критикой Путина. Об этом Кремль попросил китайские власти, утверждает Bloomberg.— TJ (@tjournal) April 30, 2021
В соцсети заявили, что не меняли политику, а контент удаляют только после запросов госоргановhttps://t.co/K3WdJGFtb3
В начале этого года TikTok, Google, Telegram и Twitter были оштрафованы за посты с якобы с призывами к участию детей в акции протеста 23 января. После санкций руководство TikTok согласилось сотрудничать и удалять «незаконный контент», говорил ранее глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев.
Основательница лаборатории Censored Planet в Мичиганском университете Ройя Энсафи считает, что Россия — пионер в подходе к цензуре, который опирается на комбинацию давления на платформы и использование технологий для их подчинения.
Россия «показывает, как национальная цензурная политика может быть реализована во многих других странах», сказала Энсафи.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ
Главное за неделю в области права.