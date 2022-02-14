«Дело Tor»: Суд восстановил срок на подачу апелляционной жалобы

Юристы «Роскомсвободы» обжаловали неучастие The Tor Project в деле о блокировке Tor-ресурсов в России. В результате Саратовский районный суд восстановил срок на подачу апелляционной жалобы.

«Обжалование решения суда по кейсу Tor состоит из нескольких этапов. The Tor Project Inc. как владельца заблокированного сайта в 2017 году не привлекли к участию в деле, о решении стало известно только в момент его исполнения Роскомнадзором в конце 2021 года (почему спустя 4 года — загадка). Поэтому первый шаг — восстановление срока на подачу апелляционной жалобы, этот вопрос рассматривает суд первой инстанции», — рассказывала адвокат «Роскомсвободы» Екатерина Абашина.

Ранее The Tor Project и «Роскомсвобода» начали обжалование блокировки Tor в суде. Напомним, в декабре 2021 года в России заблокировали сайт The Tor Project, а также публичные прокси-серверы (узлы) и некоторые мосты (непубличные ретрансляторы в сеть Tor). Формальной причиной послужило Решение саратовского районного суда от 2017 года в соответствии со ст. 15.1 закона «Об информации».

Данное решение не касается какого-то определённого контента, в его основании лежит проверка прокуратуры, которая установила, что на сайте проекта Tor есть возможность для «скачивания программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включённые в Федеральный список экстремистских материалов». «Роскомсвобода» считает, что решение суда противоречит закону и уже устоявшейся практике, а также серьёзно ограничивает права российских пользователей.

«Если в течение 15 дней прокурор или Роскомнадзор не обжалуют определение о восстановлении срока, жалоба будет направлена на рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — рассказала адвокат Абашина о дальнейших шагах в деле.

Скачать браузер Tor можно здесь.

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