Россия готова перенаправить интернет-трафик через Азию

Минцифры готово к возможному отключению российских операторов от европейских точек обмена интернет-трафиком, но «кроме пары инцидентов, никаких проблем с обменом трафиком в Европе не наблюдается», сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«У нас есть план "Б": через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию. У "Ростелекома" как у главного магистрального оператора такой план есть», - сказал министр на форуме «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров».

«Но у меня есть один вопрос к Максуту Игоревичу, – иронизирует исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. – А как же, простите, ваш вот этот вот ТСПУ? Вы хотите сказать, что они таки не защищают Россию от отключения извне?»

В середине марта «Мегафон» и «Ростелеком» отключили от точки обмена трафиком британской компании LINX, в обеих компаниях «Интерфаксу» сообщили, что на работе с российскими интернет-ресурсами это отключение не скажется, а сами компании ранее планировали отказаться от услуг LINX из-за незначительного объема трафика.

При этом LINX продолжила проверку в отношении других российских клиентов, которые могут быть аффилированы с вышеназванными компаниями.