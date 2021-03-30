«Яндекс» выпустил второй отчёт о прозрачности за 2020 год

«Яндекс» уже во второй раз раскрыл статистику по количеству запросов от российских госорганов на передачу информации о пользователях. С июля по декабрь 2020 года всего компания получила 16 874 запросов, из них она отказалась удовлетворить 3 705 (22%).

Во втором полугодии 2020 года госорганы направили в «Яндекс» 16,87 тыс. запросов о раскрытии информации о пользователях. В 78% случаях «Яндекс» согласился удовлетворить запросы и выдал запрашиваемые данные.https://t.co/4vzpvk8dQz — РБК (@ru_rbc) March 29, 2021

Больше всего властей интересовали «Яндекс.Паспорт» и «Яндекс.Почта». Так, за рассматриваемый период по этим сервисам было 7 895 запросов (отклонено 1734, 22%).

«Яндекс.Паспорт» — это сервис для управления аккаунтом на «Яндексе», в нём хранятся основные регистрационные данные пользователя, поэтому очень часто запросы к тому или иному сервису сводятся к предоставлению данных из «Яндекс.Паспорта».

На третьем месте находится «Яндекс.Такси» (5 975 запросов, 24% отказов). Гораздо в меньшей степени (от 1330 запросов и ниже) власти интересовались «Драйвом», «Едой», геосервисами, медиасервисами и пр.

В прошлом отчёте о прозрачности — за первую половину 2020 года — продукты «Яндекса» расположились на таких же местах. Показатели изменились незначительно. Так, запросов по «Яндекс.Паспорту» стало меньше (7895 против 8867), а отказов — больше (22% против 13%). А вот по «Яндекс.Почте» число отказов возросло (5975 против 5280) вместе с числом запросом (24% против 22%).

«В отчёте по-прежнему указаны не все сервисы, — анализирует изменения юрист «РосКомСвободы» Анна Карнаухова. — Но теперь, например, в разделе «Остальное» обозначили входящие в него сервисы, в том числе «Яндекс.Дзен», который был объектом нашего исследования («Рейтинг соблюдения цифровых прав соцсетями» — прим. ред.)».

Кроме того, добавился раздел «Обращения по закону» о так называемом «праве на забвение» с информацией за 2019 и 2020 гг., продолжает эксперт. Ранее было только одно упоминание за 2016 год. Из минусов юрист отметила отсутствие конкретики по виду требований и по тем субъектам, которые запросили данные о пользователях.

«Яндекс» отказывает в удалении информации в 53-77% запросов по закону «о праве на забвение». Эти запросы связаны с неактуальностью данных (4,5 тыс. обращений), их недостоверностью (2,6 тыс.) и нарушением законов (1,9 тыс).

Ранее «РосКомСвобода» составила «Рейтинг соблюдения цифровых прав 2021». Он состоит из двух частей — рейтинга популярных веб-сервисов Рунета и рейтинга соцсетей. Как и в 2020 году, первыми среди компаний стали Habr, «Яндекс» и «ВКонтакте». Последняя, правда, занимала вторую строчку, а «Яндекс» — третью. В свежем исследовании «Яндекс» поднялся за счёт как раз таки выпущенного в прошлом году первого отчёта о прозрачности.

«Мы верим, что «Яндекс» в том числе прислушался к нашим рекомендациям, и рады, что нам удается положительно влиять на отрасль», — заявила тогда Карнаухова.

Новый отчёт о прозрачности вряд ли пока поставит «Яндекс» выше, прогнозирует эксперт.

«Компания и так уже поднялась на высокое второе место по сравнению с прошлым годом, «Хабр» ей сейчас не обогнать, даже если мы добавим +0,5 балла за новую информацию о «праве на забвение». Но темп хороший, нужно держать такой курс», — похвалила организацию Карнаухова.

По российскому законодательству, ФСБ, МВД и другие силовики могут подать любой компании запрос на предоставление данных, если это необходимо для оперативно-разыскной работы. А ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса РФ запрещает компаниям предупреждать пользователей, когда получают запрос на выдачу данных о них.

«“Яндекс” регулярно получает запросы от органов государственной власти, касающиеся пользовательских данных. “Яндекс” рассматривает те из них, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям. В ответ на запрос компания предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа. А если запрос не соответствует требованиям закона, “Яндекс” его отклоняет», — поясняют в организации.

С учётом возрастающего с каждый годом давления на онлайн-платформы и появления всё новых и новых законов, обязывающих соцсети ограничивать доступ к информации, для общества особенно важной становится подотчётность компаний в вопросах удаления и блокировки того или иного контента, комментировал «Рейтинг соблюдения цифровых прав 2021» ещё один из его авторов, глава юридической практики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян. По его словам, особое значение имеет и открытость обработки персональных данных, а также информирования пользователей о передаче их данных третьим лицам.

«Для компаний же это может стать неплохим конкурентным преимуществом в возвращении доверия пользователей, которые теряют лояльность к платформам, не уделяющим этим вопросам достаточного внимания и допускающим злоупотребления при распространении информации и передачи личных данных», — считает юрист.