В России предлагается ввести обязательную установку трекеров на беспилотники

Производитель трекеров «М-Индастриз» направил в Росавиацию письмо с предложением об обязательном оснащении всех беспилотных воздушных судов бортовым оборудованием, позволяющим дистанционно идентифицировать дроны, получать данные об их плановых и фактических маршрутах, а также принудительно прекращать полеты в случае отсутствия разрешения на использование воздушного пространства РФ:

«Мера позволит обеспечить безопасность полетов беспилотных воздушных судов (БВС), в том числе в едином воздушном пространстве с пилотируемой авиацией, ускорить развитие рынка услуг беспилотников и простимулирует вывод на рынок российских технологий связи, наблюдения и контроля БВС».

Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на копию письма.



В 2019 году Минтранс подготовил проект приказа об обязательном оснащении беспилотников от 0,15 до 30 кг передатчиком АЗН-В 1090 OUT. Проект был заморожен на стадии обсуждения.



С 2020 года все ВС, летающие на высоте от 8100 м, за исключением самолетов госавиации, должны быть оснащены транспондерами АЗН-В (автоматическое независимое наблюдение).



Но эксперты сомневаются в целесообразности применения на дронах АЗН-В, поскольку из-за их большого количества могут создаваться помехи самолетам. Кроме того, стоимость станций АЗН-В сравнительно высока. Поэтому в качестве альтернативы обычно рассматривают другие системы: в частности, Remote ID, Flarm, VDL-4.



Другой простейший вариант — использование сим-карт, говорит главред журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. Положение дрона при этом может определяться по данным встроенного GPS-приемника, а далее передаваться на землю по сотовой связи.



«М-Индастриз» предлагает трекеры с функционалом Remote ID. Это система передачи данных о дроне в полете, которая работает на базе бытовых неавиационных стандартов связи — Wi-Fi, Bluetooth, LTE, поясняет гендиректор компании Михаил Липатов. При этом сигналы Wi-Fi можно принимать на расстоянии до 2 км.



Стоимость разработки, по оценке Михаила Липатова, обойдется в 15 тыс. руб. НИЦ «Аэроскрипт» оценивает разработку и производство трекера в среднем в диапазоне от 20 до 30 тыс. руб. То есть оснащение всех имеющихся сегодня в РФ дронов обойдется их владельцам в сумму от 1,5 до 2,2 млрд руб.— дешевле, чем АЗН-В.



В России сейчас производятся десятки моделей трекеров, и при серийном производстве стоимость одного трекера для владельца БВС будет некритичной, полагает гендиректор «Флай Дрон» Никита Данилов. При этом, подчеркивает он, использование трекеров потребует как наземной, так и спутниковой инфраструктуры — в отдельных частях страны.



В Европе идентификация дронов станет обязательной с 2024 года, а США все беспилотники должны оснастить удаленными идентификаторами (Remote ID) с 16 сентября 2023 года. Это вызвало критику производителей и пользователей легких дронов, которые не хотели нести расходы на установку транспондеров. Сейчас FAA предлагает использовать беспилотники без трекеров в специальных одобренных зонах, спонсируемых общественными организациями или школами.

До перехода на обязательное внедрение трекеров в РФ также нужно создать такие зоны для сохранения возможности использовать свое личное право на использование воздушного пространства, например, для авиамоделистов, любителей, а также для обучения детей и взрослых пилотированию, подчеркивает основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков. Замглавы дивизиона группы ФТК Юрий Некрасов добавляет, что исключение можно сделать там, где нет объектов промышленной и критической инфраструктуры.