Meta: в России нанимали троллей для спама в поддержку «спецоперации»

Meta удалила три сети аккаунтов, задействованные в операциях по манипулированию общественным мнением: одна была связана с пиар-компанией в Израиле, две другие представляли с собой отдельные фермы троллей в Малайзии и России. Российская фабрика была ориентирована на дискурс о «спецоперации» в Украине в расчёте на поддержку по всему миру. Об этом Meta пишет в своём Adversarial Threat Report за II квартал текущего года.

«По всей видимости, это было плохо реализованной попыткой создать впечатление массовой онлайн-поддержки «спецоперации». Делалось это через размещение соответствующих комментариев с поддельных аккаунтов под контентом влиятельных лиц и медиа», — говорится в документе.

Компания обратила внимание на эту активность и провела расследование после мартовской публикации «Фонтанки» про телеграм-канал CyberFront Z. После этого Meta закрыла 45 аккаунтов в Facebook и 1037 в Instagram этой сети троллей.

«Похоже, что нанятые “тролли” работали посменно семь дней в неделю, с ежедневным коротким перерывом на обед. Они были разделены на команды, специализирующиеся на конкретных платформах, которые нужно было “спамить”», — пишет корпорация.

Комментарии создавались в Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, LinkedIn, «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Интересно, что антивоенных комментариев в противовес при этом, как правило, оказывалось больше, отмечается в отчёте компании.

Некоторые из руководителей CyberFront Z в прошлом были связаны с фабрикой троллей бизнесмена Евгения Пригожина, наиболее известной как «Агентство интернет-исследований» (фабрика неоднократно меняла название). Эта структура обвинялась в том числе во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Помимо фабрик троллей, в отчёте Meta также говорится о расследованиях про кибершпионаж в Пакистане и языке вражды в Индии, Греции, Южной Африке и Индонезии.