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29 December 2022

The True Story «навечно» заблокировали за цитирование «Медузы», «Голоса Америки» и «Крым.Реалии»

Это стало известно из возражений заместителя генпрокурора на административный иск основателя проекта Льва Гершензона.

Стало известно, за что «навечно» заблокировали агрегатор новостей The True Story  за цитирование «Медузы», «Голоса Америки» и «Крым.Реалии», передают «Сетевые свободы». Интересы основателя проекта Льва Гершензона представляет сотрудничающий с «Сетевыми свободами» адвокат Ильнур Шарапов.

Напомним, The True Story запустился 22 августа, а уже спустя 3 дня его заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Из информации, опубликованной 25 августа на сайте Роскомнадзора, было известно, что доступ к сервису ограничен на основании ст.15.3-2 ФЗ «Об информации». Это означает, что на нём неоднократно размещалась информация, распространяемая якобы с нарушением требований законодательства. Обратное открытие доступа к такому информационному ресурсу не допускается.

28 декабря в Тверском районном суде Москвы должно было пройти заседание по делу, но оно не состоялось из-за эвакуации после сообщения о минировании. Накануне заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин предоставил Шарапову возражения на административный иск Гершензона. В своих возражениях Разинкин ссылается на систематическое цитирование агрегатором заблокированных источников, а также четыре материала, которые, по его мнению, содержат признаки «дискредитации использования вооруженных сил»: предположения о грядущей массовой мобилизации, использовании российской армией старого советского оружия, организации постановочных акций протеста в Киеве и уничтожении командного пункта в Чернобаевке.

Сейчас судебное заседание перенесено на 6 марта 2023 года.

свобода слова цензура суд Сетевые свободы The True Story Лев Гершензон

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