Нужна юр.помощь?
Новости
6 декабря 2021

Соцсеть Трампа привлекла инвестиции на один миллиард долларов

Бывший президент США считает, что его платформа позволит вести дискуссии «без дискриминации на основе политической идеологии».
Источник: Trump Media & Technology Group

Trump Media & Technology Group Дональда Трампа заявила, что привлекла инвестиции на более чем миллиард долларов от инвесторов и в результате листинга на фондовой бирже. Компания планирует запустить социальную сеть Truth Social в начале следующего года. Бывший президент США считает, что его платформа позволит вести дискуссии «без дискриминации на основе политической идеологии».

«Один миллиард долларов является важным сигналом для Big Tech о том, что цензуре и политической дискриминации необходимо положить конец»,  заявил Трамп.

Напомним, 6 января 2021 года участники акции протеста, поддерживающие проигравшего на новых президентских выборах Трампа, двинулись к зданию парламента, окружили его, а потом и прорвались внутрь. Во время возникших в результате этого беспорядков погибло несколько человек. 

На произошедшее отреагировали многие, в том числе платформы соцсетей. Страницы бизнесмена заблокировали Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. После этого он решил завести свою соцсеть. Согласно данным компании Трампа, на момент блокировки у него было 89 млн подписчиков в Twitter, 33 млн в Facebook и 24,5 млн в Instagram. 

Планируется, что запуск соцсети — первый из трёх этапов развития Trump Media. Вторым станет подписка на сервис видео TMTG+, третьим — TMTG News. В конечном счёте компания собирается конкурировать с облачными сервисами Amazon.com AWS и Google Cloud.

соцсети Facebook Instagram Дональд Трамп Twitter YouTube

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Минцифры хочет взимать налоги с российских блогеров
Власти Беларуси приказали заблокировать популярные соцсети
В преддверие выборов в Германии Mozilla проследит за антифейковой политикой социальных сетей
Роскомнадзор формирует реестр соцсетей
IT-платформы занялись политикой и политиками. Мнения экспертов
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности