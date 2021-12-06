Соцсеть Трампа привлекла инвестиции на один миллиард долларов

Trump Media & Technology Group Дональда Трампа заявила, что привлекла инвестиции на более чем миллиард долларов от инвесторов и в результате листинга на фондовой бирже. Компания планирует запустить социальную сеть Truth Social в начале следующего года. Бывший президент США считает, что его платформа позволит вести дискуссии «без дискриминации на основе политической идеологии».

«Один миллиард долларов является важным сигналом для Big Tech о том, что цензуре и политической дискриминации необходимо положить конец», — заявил Трамп.

Напомним, 6 января 2021 года участники акции протеста, поддерживающие проигравшего на новых президентских выборах Трампа, двинулись к зданию парламента, окружили его, а потом и прорвались внутрь. Во время возникших в результате этого беспорядков погибло несколько человек.

На произошедшее отреагировали многие, в том числе платформы соцсетей. Страницы бизнесмена заблокировали Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. После этого он решил завести свою соцсеть. Согласно данным компании Трампа, на момент блокировки у него было 89 млн подписчиков в Twitter, 33 млн в Facebook и 24,5 млн в Instagram.

Планируется, что запуск соцсети — первый из трёх этапов развития Trump Media. Вторым станет подписка на сервис видео TMTG+, третьим — TMTG News. В конечном счёте компания собирается конкурировать с облачными сервисами Amazon.com AWS и Google Cloud.