Tinder и Twitch оштрафованы за повторный отказ локализовать данные

Мировой судья судебного участка №422 Таганского районного суда города Москвы Тимур Вахрамеев рассмотрел административные дела Match Group LLC (Tinder) и Twitch Interactive, Inc, признав виновными обе компании в повторном неисполнении закона о локализации данных пользователей (Ст. 13.11, Ч.9).

Владельца приложения для знакомств Tinder оштрафовали на 10 млн рублей. Twitch получил штраф в 13 млн рублей.

Роскомнадзор составил протоколы на обе компании в середине августа текущего года.

Судья Вахрамеев рассматривал ранее практически все административные дела в отношении иностранных компаний. В конце августа он наложил штрафы на TikTok и Twitch за отказ удалять запрещённую информацию.