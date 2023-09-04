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Новости
4 September 2023

Tinder и Twitch оштрафованы за повторный отказ локализовать данные

На сервис знакомств наложен штраф в 10 млн руб., на видеостриминговую площадку — 13 млн руб.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Shutterstock / PNGWing / Canva

Мировой судья судебного участка №422 Таганского районного суда города Москвы Тимур Вахрамеев рассмотрел административные дела Match Group LLC (Tinder) и Twitch Interactive, Inc, признав виновными обе компании в повторном неисполнении закона о локализации данных пользователей (Ст. 13.11, Ч.9).

Владельца приложения для знакомств Tinder оштрафовали на 10 млн рублей. Twitch получил штраф в 13 млн рублей.

Роскомнадзор составил протоколы на обе компании в середине августа текущего года.

Судья Вахрамеев рассматривал ранее практически все административные дела в отношении иностранных компаний. В конце августа он наложил штрафы на TikTok и Twitch за отказ удалять запрещённую информацию.

152-ФЗ 242-ФЗ персональные данные штрафы Tinder 405-ФЗ Twitch Таганский суд

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