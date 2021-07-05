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5 июля 2021

Путин подписал закон об удалении «порочащей информации» без суда

Обоснованность жалоб заявителей в течение 15 дней будет проверять прокуратура, а следить за удалением публикаций — Роскомнадзор.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон № 260-ФЗ о внесудебной блокировке ресурсов, содержащих «порочащую информацию». Поправки вносятся в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с нововведениями, в случае обнаружения в интернете недостоверной информации о себе гражданин может попросить прокуратуру удалить данные сведения. Для этого он должен представить «мотивированное обоснование недостоверности размещённой информации». Прокуратура в течение десяти рабочих дней изучает заявление и пишет заключение. Обоснованность заключения в течение пяти рабочих дней проверяет Генеральный прокурор России, который в случае подтверждения недостоверности информации обращается в Роскомнадзор. 

Роскомнадзор в свою очередь ищет провайдера указанного ресурса, которому направляет уведомление «о нарушении порядка распространения информации». В течение суток провайдер или владелец обслуживаемого им сайта обязан удалить обозначенные материалы. Если провайдер этого не сделает, соответствующий оператор связи должен будет ограничить доступ к ресурсу, который восстановится только после уничтожения публикации.

«Ни дня без законодательного трэша», пишет телеграм-канал «ЗаТелеком». 

«Идиотизм "закона", впрочем, не нов. Обычный непереводимый на русский язык новояз бюрократов, который может (и будет) трактоваться удобно кому надо. Коротко: удолить из интернетов. Что само по себе очень смешно»,  говорится в посте канала.

Согласно закону, решение прокуратуры может быть обжаловано в суде.

 

В июле Путин вновь попал в список «главных врагов свободы прессы», составленный организацией «Репортёры без границ». В Мировом индексе свободы прессы в 2021 году Россия занимает 150-е место из 180.

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