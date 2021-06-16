«Уголовка за благотворительность — это что-то новенькое»

Госдума в третьем чтении приняла закон, предусматривающий до пяти лет колонии за пожертвования «нежелательной организации». Об этом сообщается на сайте парламента.

«Реализация предложенных мер позволит повысить эффективность препятствования деятельности иностранных структур, представляющих угрозу безопасности государства, формирующих угрозы „цветных революций“ с использованием лидеров и руководителей протестных акций, прошедших соответствующую подготовку за рубежом», — говорится в пояснительной записке.

Изначально в законопроекте №1165661-7 предлагалось ввести уголовное наказание за подобную деятельность как в России, так и за рубежом, но затем в поправках появилось уточнение — «на территории Российской Федерации». За организацию либо участие в деятельности нежелательной НПО за пределами России будет предусмотрена административная ответственность. Теперь:

Участие в работе нежелательной НПО на территории России — штраф в размере 300—500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет;

Предоставление или сбор средств, оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности на территории РФ нежелательной НПО — лишение свободы на срок от одного года до пяти лет;

Организация деятельности на территории РФ иностранной нежелательной НПО — лишение свободы на срок от двух до шести лет.

К уголовной ответственности за участие в деятельности нежелательной НПО на территории России будут привлекаться лица, которые ранее были подвергнуты административному наказанию за аналогичные деяния либо имеющие судимость по этой же статье УК.

Лицо могут освободить от уголовной ответственности, если оно добровольно прекратило участие в деятельности НПО, либо способствовало пресечению деятельности такой организации, активно сотрудничая со следствием.

«На данный момент для возбуждения уголовного дела за осуществление деятельности «нежелательной организаций» необходимо два судебных решения по статье 20.33 КоАП, вступивших в силу в течение последних двух лет. После принятия поправок против руководителя организации дело смогут возбудить сразу, против участников — после одного судебного решения, вступившего в силу в течение года», — подчёркивает «ОВД-Инфо».

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за участие в работе международных или иностранных организаций, признанных в РФ «нежелательными». За пожертвование таким организациям предлагается ввести наказание до 5 лет колонии.https://t.co/jfHDZ7ND24 — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 16, 2021

Ещё в момент внесения в Госдуму законопроект Василия Прискарёва и группы депутатов вызвал в Сети неоднозначную реакцию. Многие увидели в этом желание властей убрать из легального поля организации, чья деятельность не вписывается в «рамки дозволенного» (которые, к слову, сужаются с каждым новым голосованием в ГД), а всех сочувствующих — маргинализировать и запугать.

Кроме связанных с политикой, в перечне 34 внесённых в такой перечень организаций находятся благотворительные, экологические, правозащитые и образовательные. Поэтому вполне возможно, что некоторым из них ещё до присвоения «нежелательного» статуса сердобольные граждане могли донатить денежные средства. Плюс к этому, далеко не всегда новости о внесении в данный список тех или иных организаций становятся достоянием широкой общественности — к примеру, такая ситуация сложилась с реестром «Экстремистских материалов», который вроде есть в свободном доступе, но россияне продолжают налетать на штрафы, размещая в соцсетях песни и видео, внесённые в него, даже не подозревая о запрещённом статусе соответствующего медиаконтента.





«Теперь каждый, кто решит задонатить иноагентам и НПО даже десять рублей, может загреметь в колонию на пять лет или получить штраф в полмиллиона рублей. Уголовка за благотворительность — это что-то новенькое», — иронизирует интернет-издание Readovka, и не только она пришла к такому выводу:

Они таким образом убивают любую благотворительность в РФ, кто его знает, какую они организацию завтра признают "нежелательной" 🤔 — ❌Егор (@I8Fc09w9LL31PVs) June 10, 2021

Конечно, никому в голову не пришло назвать происходящие в парламенте процессы «демократизацией жизненного пространства россиян». Чаще всего пользователи рисуют весьма негативные прогнозы на будущее.

Интересно, а скоро будут сроки за то, что ты вообще знаешь о существовании нежелательной НПО (или НКО)? — Алексей Салмин (@salmin_a_g) June 16, 2021

Однако человек может быть освобожден от ответственности, если добровольно прекратит участие в деятельности нежелательной НПО либо способствовал пресечению ее деятельности или раскрытию и расследованию преступления

Стучите граждане, стучите и будет дано вам — Jak Gemlin (@JakGremlin) June 16, 2021

"Гос. Дума приняла в окончательном чтении закон, по которому гражданам России и российским юрлицам запрещается в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных в РФ нежелательными"



Гайки...У нас ещё остались свободные? — Egypts Vacant Station🦊l диплом (@PoruchikRomanov) June 9, 2021

скоро в твиты будут влезать только примечания:

Директор*** ФБК* Иван Жданов**



*объявлена иностранным агентом, экстремистской, террористической, нежелательной и просто нехорошей организацией



**объявлен в федеральный розыск



***запрещенный вид деятельности pic.twitter.com/QU5Hiyv1Mb — султи (@sult) June 11, 2021

@Nemtsov_most Демократия (ПРИЗНАНА НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

Голосование (ПРИЗНАНО ЭКСТРЕМИЗМОМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

Журналистика (отменена решением ЦК КПСС Российский Федерации). — Snusmumric (@snusmumric) June 9, 2021

Признайте уже Сбербанк нежелательной организацией и все. Чтобы всех сразу закрыть. Мгновенно. 😀 — Артём (@Dyakiv) June 11, 2021

Кроме этого, многие подметили весьма сомнительный порядок «раздачи» вышеупомянутого статуса тем или иным организациям, что породило множество мемов на заданную тему, в том числе — навеянные актуальными событиями:

Сборная России по футболу признана нежелательной организацией на территории РФ — Империя очень зла (@verysexydasha) June 13, 2021

Сейчас Генпрокуратура признает сборную Бельгии нежелательной организацией, а Басманный суд постановит, что Россия выиграла. — Борис Вишневский (@visboris) June 12, 2021

Правительство объявит нежелательной деревней, будут знать. — Zhirov Alexander (@Zhirov_AI) June 10, 2021

Полицейский делвет предупреждение пользователю кикшеринга*

(Организация признана в РФ нежелательной) — сны россиянина (@belichenk0) June 9, 2021

Напомним, в начале июня текущего года был принят закон о запрете россиянам сотрудничать с «нежелательными организациями». Одной их новелл, внесённых ко второму чтению, стало отслеживание денежных переводов «с территории определённых государств».