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Аналитика
June 16, 2021, 1:40 p.m.

«Уголовка за благотворительность — это что-то новенькое»

Собрали реакцию Сети на принятый Госдумой закон об уголовной ответственности за донаты «нежелательным» иностранным или международным неправительственным организациям (НПО).

Госдума в третьем чтении приняла закон, предусматривающий до пяти лет колонии за пожертвования «нежелательной организации». Об этом сообщается на сайте парламента.

«Реализация предложенных мер позволит повысить эффективность препятствования деятельности иностранных структур, представляющих угрозу безопасности государства, формирующих угрозы „цветных революций“ с использованием лидеров и руководителей протестных акций, прошедших соответствующую подготовку за рубежом», — говорится в пояснительной записке.

 

Изначально в законопроекте №1165661-7 предлагалось ввести уголовное наказание за подобную деятельность как в России, так и за рубежом, но затем в поправках появилось уточнение — «на территории Российской Федерации». За организацию либо участие в деятельности нежелательной НПО за пределами России будет предусмотрена административная ответственность. Теперь:

  • Участие в работе нежелательной НПО на территории России — штраф в размере 300—500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет;
  • Предоставление или сбор средств, оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности на территории РФ нежелательной НПО — лишение свободы на срок от одного года до пяти лет;
  • Организация деятельности на территории РФ иностранной нежелательной НПО — лишение свободы на срок от двух до шести лет.

К уголовной ответственности за участие в деятельности нежелательной НПО на территории России будут привлекаться лица, которые ранее были подвергнуты административному наказанию за аналогичные деяния либо имеющие судимость по этой же статье УК.

Лицо могут освободить от уголовной ответственности, если оно добровольно прекратило участие в деятельности НПО, либо способствовало пресечению деятельности такой организации, активно сотрудничая со следствием.

 

«На данный момент для возбуждения уголовного дела за осуществление деятельности «нежелательной организаций» необходимо два судебных решения по статье 20.33 КоАП, вступивших в силу в течение последних двух лет. После принятия поправок против руководителя организации дело смогут возбудить сразу, против участников — после одного судебного решения, вступившего в силу в течение года», — подчёркивает «ОВД-Инфо».

 

 

Ещё в момент внесения в Госдуму законопроект Василия Прискарёва и группы депутатов вызвал в Сети неоднозначную реакцию. Многие увидели в этом желание властей убрать из легального поля организации, чья деятельность не вписывается в «рамки дозволенного» (которые, к слову, сужаются с каждым новым голосованием в ГД), а всех сочувствующих — маргинализировать и запугать.

 

Кроме связанных с политикой, в перечне 34 внесённых в такой перечень организаций находятся благотворительные, экологические, правозащитые и образовательные. Поэтому вполне возможно, что некоторым из них ещё до присвоения «нежелательного» статуса сердобольные граждане могли донатить денежные средства. Плюс к этому, далеко не всегда новости о внесении в данный список тех или иных организаций становятся достоянием широкой общественности — к примеру, такая ситуация сложилась с реестром «Экстремистских материалов», который вроде есть в свободном доступе, но россияне продолжают налетать на штрафы, размещая в соцсетях песни и видео, внесённые в него, даже не подозревая о запрещённом статусе соответствующего медиаконтента.



«Теперь каждый, кто решит задонатить иноагентам и НПО даже десять рублей, может загреметь в колонию на пять лет или получить штраф в полмиллиона рублей. Уголовка за благотворительность — это что-то новенькое», — иронизирует интернет-издание Readovka, и не только она пришла к такому выводу:

 

Конечно, никому в голову не пришло назвать происходящие в парламенте процессы «демократизацией жизненного пространства россиян». Чаще всего пользователи рисуют весьма негативные прогнозы на будущее.

 

Кроме этого, многие подметили весьма сомнительный порядок «раздачи» вышеупомянутого статуса тем или иным организациям, что породило множество мемов на заданную тему, в том числе — навеянные актуальными событиями:

 

Напомним, в начале июня текущего года был принят закон о запрете россиянам сотрудничать с «нежелательными организациями». Одной их новелл, внесённых ко второму чтению, стало отслеживание денежных переводов «с территории определённых государств».

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