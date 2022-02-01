Кассационный суд отменил приговор за размещение клипа Rammstein во ВКонтакте

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге рассмотрел кассационные жалобы защиты на приговор архангельскому активисту Андрею Боровикову. Об этом сообщает проект «Сетевые Свободы», а также написано в Twitter активиста:

Отменини апелляционное постановление, дело на новое рассмотрение в областной суд. — Андрей Боровиков (@borovikov_andre) February 1, 2022

Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение в Архангельский областной суд в ином составе. Защищают Андрея Боровикова адвокаты Алексей Кычин при поддержке «Сетевых Свобод» и Леонид Крикун.

Судья Ломоносовского районного суда Архангельска Алексей Вальков приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бывшего координатора местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова за репост во «ВКонтакте» клипа на песню "Pussy" группы Rammstein в апреле 2021 года. Его признали виновным в распространении порнографии, хотя клип на песню «Pussy» был размещён в списке личных видеозаписей, и тот его никак не афишировал.

Экспертиза, проведенная по заказу следствия, заключила, что клип содержит порнографические сцены и не представляет культурной ценности.

Дело архангелогородца приобрело по-настоящему общемировой резонанс. Про него написали многие популярные музыкальные издания, а гитарист группы Rammstein Рихард Круспе назвал вынесенный приговор шокирующе жестоким.

Позже эколого-кризисная группа поддержки активистов (ЭКГ) опубликовала список общественников, которые лишены свободы из-за своей деятельности. Среди них защитники Шиеса Андрей Боровиков и Древарх Просветленный.

В середине июля состоялось заседание апелляционного суда, который сократил срок Боровикову всего на три месяца.