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1 февраля 2022

Кассационный суд отменил приговор за размещение клипа Rammstein во ВКонтакте

Дело активиста Андрея Боровикова, который за видео с песней «Pussy» получил 2,5 года колонии, направлено на новое апелляционное рассмотрение в Архангельский областной суд в ином составе.
Фото - 7x7-journal.ru

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге рассмотрел кассационные жалобы защиты на приговор архангельскому активисту Андрею Боровикову. Об этом сообщает проект «Сетевые Свободы», а также написано в Twitter активиста:

 

 

Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение в Архангельский областной суд в ином составе. Защищают Андрея Боровикова адвокаты Алексей Кычин при поддержке «Сетевых Свобод» и Леонид Крикун.

 

Судья Ломоносовского районного суда Архангельска Алексей Вальков приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бывшего координатора местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова за репост во «ВКонтакте» клипа на песню "Pussy" группы Rammstein в апреле 2021 года. Его признали виновным в распространении порнографии, хотя клип на песню «Pussy» был размещён в списке личных видеозаписей, и тот его никак не афишировал.

Экспертиза, проведенная по заказу следствия, заключила, что клип содержит порнографические сцены и не представляет культурной ценности.

Дело архангелогородца приобрело по-настоящему общемировой резонанс. Про него написали многие популярные музыкальные издания, а гитарист группы Rammstein Рихард Круспе назвал вынесенный приговор шокирующе жестоким.

Позже эколого-кризисная группа поддержки активистов (ЭКГ) опубликовала список общественников, которые лишены свободы из-за своей деятельности. Среди них защитники Шиеса Андрей Боровиков и Древарх Просветленный.

В середине июля состоялось заседание апелляционного суда, который сократил срок Боровикову всего на три месяца.

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