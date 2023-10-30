Президент США подписал указ о мерах безопасности в области ИИ

Президент США Джо Байден издал указ об искусственном интеллекте (ИИ) — первый акт правительства США такого рода. Документ формулирует новые оценки безопасности, рекомендаций в области гражданских прав, а также исследований влияния ИИ на рынок труда.

Указ декларирует восемь целей: создание новых стандартов безопасности ИИ, защиту частной жизни, содействие равенству и гражданским правам, защиту потребителей, поддержку работников, содействие инновациям и конкуренции, сотрудничество с другими странами и использование ИИ правительством.

При создании новых стандартов безопасности некоторые компании должны будут делиться результатами тестов безопасности с федеральным правительством. Речь идёт о Microsoft, Amazon, Google и других IT-гигантах. Для защиты частной жизни, содействия гражданским правам и защиты прав потребителей будут подготовлены специальные рекомендации. Правительство также выпустит отчёт о влиянии ИИ на рынок труда, а Минздрав создаст систему оценки потенциально вредных практик в сфере здравоохранения, связанных с искусственным интеллектом.

Содействие инновациям и конкуренции планируется путём расширения грантов на исследования в таких областях, как изменение климата, и модернизации критериев для высококвалифицированных рабочих-иммигрантов. Работа с международными партнёрами будет происходить в области внедрения стандартов ИИ по всему миру.

Напомним, ранее сегодня страны Большой семёрки согласовали сегодня руководящие принципы и кодекс компаний-разработчиков ИИ.