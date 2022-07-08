Исследование: В 2022 году интернет-шатдауны обошлись мировой экономике в $10 миллиардов

Согласно исследованию Top10VPN, стоимость отключения интернета по распоряжению правительства в 2022 году обошлась мировой экономике более чем в 10 миллиардов долларов. Эта цифра почти вдвое больше прошлогодней, хотя пока это данные только половины текущего года.



Наибольшее количество потерь от интернет-шатдаунов в 2022 году связано с не прекращающимися отключениямм социальных сетей в России, которое обошлось в $8,78 млрд, и было обусловлено так называемой «спецоперацией» российских войск на территории соседней Украины. Напомним, в данный момент власти ограничивают доступ к Twitter, Facebook и Instagram.

В текущем году Top10VPN зафиксировал попытки правительств 16 стран существенным образом нарушить работу интернета. Такие меры применяются, как правило, когда вспыхивают протесты, и с этими неудобствами сталкиваются от сотен тысяч до сотен миллионов людей.

Стоимость сбоев была рассчитана с помощью Netblocks и Internet Society Costs of Shutdown Tool. Этот инструмент опирается на методологию, разработанную Брукингским институтом в 2016 году, а также на специализированную модель CIPESA для стран Африки к югу от Сахары.

Большинство инцидентов, указанных в отчете Top10VPN за этот год, были связаны с правами человека — например, попытки вмешательства в выборы, свободу прессы или общественные протесты. Но это не единственная причина, по которой правительства преднамеренно отключали интернет в 2022 году. Например, в Судане, Сирии и Алжире отключение интернета использовалось властями для предотвращение списывания студентов на академических экзаменах. Однако шатдауны, не связанные с протестами, могут обходиться мировой экономике в более чем 6 миллионов долларов в день.

Top10VPN сообщает, что с 2019 года в 48 странах произошло 301 крупное отключение интернета, что обошлось мировой экономике в 27,68 млрд долларов. Но поскольку в докладе не учтены небольшие перебои, правам человека и экономике был нанесён, вероятно, ещё больший ущерб.

Ранее в текущем году международная некоммерческая организация по правам человека в области цифровых технологий Access Now и коалиция KeepIt сообщили, что в 2021 году они отследили 182 отключения интернета в 34 странах. «Независимо от методологии, используемой для измерения таких инцидентов, ясно, что отключение интернета по указанию правительства глубоко подрывает экономику и жизнь людей, которых они затрагивают», — сказал The Record Дуг Мэдори, директор по интернет-анализу в компании по мониторингу сети Kentik.