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6 June 2023

Оповещать россиян о мобилизации хотят через «Госуслуги» и SMS

Такие изменения предлагает внести Минобороны в Положение о призыве граждан РФ по мобилизации.
Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU

Министерство обороны России предложило внести изменения в Положение о призыве граждан по мобилизации — в частности, предлагается оповещать россиян о мобилизации при помощи СМС. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на проект постановления Правительства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно нововведениям, повестки о мобилизации предлагается направлять не только почтой, но и через портал «Госуслуги», личный кабинет налогоплательщика или при помощи смс-рассылки — использоваться будет тот номер, который указан в профиле «Госуслуг».

В пояснительной записке к проекту говорится, что изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации. Согласно действующему законодательству, для оповещения граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации военные комиссариаты выписывают повестки.

Днём ранее Минобороны разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект постановления Правительства об онлайн-постановке военнообязанных на воинский учёт, где кроме прочего оговорено, что «постановка на воинский учёт, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учёте, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах».

Ни тот, ни другой другой документы общественного обсуждения не проходили — в их отношении предусмотрена только антикоррупционная экспертиза, которая у первого заканчивается 10 июня, у второго — 11 июня.

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