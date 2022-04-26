Уральское издание «Вечерние ведомости» обвиняют в «дискредитации армии»

С «Роскомсвободой» связалась директор и журналист новостного портала «Вечерние ведомости» из Екатеринбурга Гузель Аиткулова, рассказав, что 27 апреля текущего года её вызывают в полицию на составление протокола о «дискредитации армии». К ответственности её хотят привлечь не как редактора, уточняет она, а как юрлицо издателя, что по ст.20.3.3 КоАП РФ предполагает наибольшие суммы штрафов — от трёхсот до пятисот тысяч рублей.

На составление протокола её пригласили по телефону, уточнив, что рапорт на издание был зарегистрирован 8 апреля:

«Меня вызвали на составление протокола по статье о дискредитации армии, в чем выразилась эта дискредитация – неизвестно, сотрудник, позвонившая мне, сказала, что в отделе полиции они всё объяснят».

По словам журналистки, после 4 марта, когда был подписан закон о военной цензуре, издание приняло меры для того, чтоб к ним не возникло никаких претензий, и какой именно материал показался правоохранителям нарушающим российское законодательство, редакция понятия не имеет — все подробности сообщат уже только в полиции.

«Самое удивительное в этом всём то, что после принятия всем известных законов мы решили вообще не писать о боевых действиях в Украине, – отметила Гузель Аиткулова, – поэтому в чём именно могли обнаружить дискредитацию полицейские, я даже не представляю. Ещё нужно отметить, что протокол собираются составить на юридическое лицо – на организацию-издателя «Вечерних ведомостей». Поэтому штраф, который нам грозит, огромный – до полумиллиона рублей».

Никаких уведомлений от Роскомнадзора или другого государственного ведомства, где говорилось бы о наличии на сайте запрещённых материалов, издание до сего момента не получало.

«Думаю, что это очередной способ попытаться заткнуть одно из последних незаблокированных российских независимых СМИ», – рассуждает журналистка:

«Мы небольшая региональная редакция, и работаем исключительно для наших читателей, делаем расследования, в том числе о деятельности разных государственных и муниципальных организаций.



Ещё примечательно, что вызвали меня в полицию в мой день рождения, несмотря на то что, по словам сотрудника, КУСП у них с 8 апреля».

«Мы продолжим работать для наших читателей, и будем делать это, пока есть любая возможность говорить правду», – заверила Гузель Аиткулова.

Со своей стороны мы хотим выразить поддержку уральскому изданию и ещё раз напомнить, что считаем любую цензуру, хоть военную, хоть «гражданскую», недопустимой, как и давление на СМИ в целом. Мы будем следить за событиями вокруг «Вечерних ведомостей» и расскажем о них на нашем сайте и в социальных сетях.