Новое видео Роскомсвободы: сетевой нейтралитет

Минцифры собирается обязать интернет-сервисы платить операторам за пропуск существенных объёмов трафика.

На нашем YouTube-канале разбираемся:

что такое принцип сетевой нейтральности;

какие риски влечёт за собой отказ от него;

кто будет платить за приоритизацию трафика — провайдеры или пользователи.

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