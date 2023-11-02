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2 November 2023

Новое видео Роскомсвободы: сетевой нейтралитет

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Объясняем, почему важно его сохранять

Минцифры собирается обязать интернет-сервисы платить операторам за пропуск существенных объёмов трафика. 

На нашем YouTube-канале разбираемся:

  • что такое принцип сетевой нейтральности;
  • какие риски влечёт за собой отказ от него;
  • кто будет платить за приоритизацию трафика — провайдеры или пользователи.

Ответы на все вопросы — в новом видео!

Не забывайте про наши карточки — там мы разбираем инициативы правительства и их реальное влияние на жизнь россиян.

провайдеры Минцифры видео доступ к информации интернет-трафик

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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

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