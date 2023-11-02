Новое видео Роскомсвободы: сетевой нейтралитет

Минцифры собирается обязать интернет-сервисы платить операторам за пропуск существенных объёмов трафика.
На нашем YouTube-канале разбираемся:
Ответы на все вопросы — в новом видео!
Не забывайте про наши карточки — там мы разбираем инициативы правительства и их реальное влияние на жизнь россиян.
Главное за неделю в области права.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ (Telegram)
23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.