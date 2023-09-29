Минцифры хочет, чтоб интернет-платформы платили за «существенные объёмы трафика»

Минцифры разработало поправки в статью 44 закона «О связи», согласно которым крупные интернет-платформы будут платить операторам связи за «существенные объемы трафика в сетях передачи данных».



Об этом пишет Forbes со отсылкой на документ. Уточняется, что инициатором разработки поправок стал «Ростелеком», который основным объектом регулирования назвал онлайн-кинотеатры. Подлинность документа изданию подтвердили три источника из телекоммуникационной и IT-отрасли, по словам которых сейчас он проходит согласование в министерстве («Идёт обсуждение внутри департаментов»).



Согласно документу, пропуск «существенного объёма трафика в сетях передачи данных» должен осуществляться на основании договора и за плату. В каком размере — вопрос открытый: критерии определения «существенного объёма трафика» определит Роскомнадзор.



Если пользователь (то есть интернет-сервис, платформа) нарушит это требование, в том числе сроки оплаты оператору связи, указанные в договоре, через полгода последний будет вправе «расторгнуть договор об оказании услуг по пропуску существенных объёмов трафика».



Ещё один собеседник издания говорит, что работа над инициативой началась два года назад. В аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко отметили, что законопроект находится в проработке и официально в Правительство пока не поступал.



Введение платы для интернет-ресурсов за использование сетей операторов связи заложено в проекте "Стратегии развития отрасли связи до 2035 года". Как указано в документе, поставщики информационно-развлекательных услуг сейчас не несут справедливую часть издержек, связанную со строительством и эксплуатацией сетей связи, и причиной тому Минцифры видит «исторически сложившийся принцип сетевой нейтральности».



Сейчас доля YouTube в общем объеме трафика в России составляет около 20-25%, рассказал источник Forbes на телекоммуникационном рынке. По его словам, второе место по объему трафика занимает VK с 20-22%, а на третьем месте — Telegram с 6-8%. Сервисы «Яндекса» (вместе с «Кинопоиском») занимают около 7% от общего объема трафика, а совокупный трафик легальных интернет-кинотеатров («Иви», Okko, Kion и др.) занимает около 25%, оценивает собеседник Forbes. Согласно данным TelecomDaily, выручка российских онлайн-кинотеатров существенно растет. Так, в первой половине 2023 года она увеличилась на 37% год к году, до 35,4 млрд рублей.



«Минцифры вместе с операторами прорабатывает вопрос о необходимости выровнять рыночные условия между телеком- и интернет-компаниями», — пояснили в пресс-службе министерства. Инициатива не затрагивает обычных пользователей, стоимость услуг связи для них не изменится, подчеркнули в Минцифры.



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в своем отзыве на проект стратегии уже раскритиковала идею Минцифры перенести часть издержек операторов по обслуживанию инфраструктуры на поставщиков контента.



С тем, что конечных пользователей возможное регулирование не коснется, согласны не все участники рынка.



Абонент провайдера мобильного или домашнего интернета в рамках своего тарифа уже оплачивает доступ в интернет и, соответственно, доступ ко всем сайтам и сервисам, рассуждает руководитель ассоциации «Интернет-видео» (АИВ, объединяет крупные российские видеосервисы «Иви», Okko, Amediateka, Start, viju и «Триколор ТВ») Алексей Бырдин. «Но и все крупные сервисы платят операторам за выделенные каналы пропуска трафика, и платят немало, но в рамках рыночного ценообразования. Попытка регулировать пропуск трафика, очевидно, нацелена на повышение операторами цен на эти услуги, — продолжает он. — Рост этих затрат сервисы будут вынуждены компенсировать повышением цен на подписки или увеличением рекламной нагрузки на контент. В итоге инициатива только разгонит инфляцию, а платить за все в любом случае будет потребитель».



Поставщики «тяжелого» видеоконтента и так платят за пропуск трафика с заданной скоростью «по несколько десятков миллионов рублей в месяц», говорится в недавнем письме АИВ на имя заместителя главы Минцифры. В Ассоциации полагают, что взимание платы по установленным государством тарифам с иностранных видеосервисов (например, YouTube, TikTok) будет затруднено, а их трафик значительно больше, чем у отечественных платформ:

«Это создает риск неравномерного и несправедливого распределения финансовой нагрузки за пропуск трафика, от которой в первую очередь пострадают отечественные платформы».

Эта инициатива дает широкую трактовку того, что можно считать «тяжелым трафиком», и в результате под его действие могут попасть все крупные площадки Рунета, обращают внимание в Ozon. Ретейлер уже оплачивает услуги операторов и надеется, что в следующих версиях законопроекта будут детализированы критерии оценки, чтобы большинству участников рынка не пришлось дважды платить за одни и те же услуги.



Быстрый доступ к качественному и интересному контенту (в том числе и «тяжелому» — видео) — очевидное конкурентное преимущество операторов связи ровно так же, как и сам контент — это конкурентное преимущество интернет-площадок, указывает источник в крупной российской IT-компании. По его словам, интернет-компании также могут предложить операторам разделять издержки на производство контента для пользователей:

«Реализация подобных идей может негативно сказаться на развитии российской IT-отрасли в целом».

С ним согласен и другой собеседник в одном из онлайн-кинотеатров. IT-компании уже давно заключают договоры с операторами связи и платят им за интернет трафик, операторы хорошо зарабатывают на этих контрактах и заключают их на взаимовыгодных условиях, говорит он:

«Предложение, мягко говоря, вызывает вопросы. Тогда логично можно предложить разделять издержки на создание контента, дата-центров и разработку».

На еще один момент обращает внимание технический директор «Иви» Евгений Россинский: за последние полтора года сильно активизировались пиратские ресурсы, которые генерируют «чудовищный объем трафика».



«Каналы операторов связи все больше нагружаются пиратским трафиком через плохо контролируемые peer2peer-протоколы, а легальные игроки будут платить и за себя, и за них», — говорит он. Кроме того, как замечает эксперт, у большинства операторов есть свои развлекательные сервисы, и, отказываясь от сетевого нейтралитета, операторы получают конкурентное преимущество.

«От этого опять пострадает конечный пользователь», — убеждён Россинский.

Принцип сетевой нейтральности действует и прямо прописан в законах Евросоюза, Канады, Бразилии, Индии и Южной Кореи, перечисляет аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. В России сетевая нейтральность не прописана в законах, но де-факто действует за разумными исключениями, говорит он.

«Например, приоритезируется трафик аудио- и видеовызовов, а мобильные операторы при некоторых условиях ограничивают трафик торрент-трекеров. Минцифры исходит из того, что операторам требуется финансовая поддержка, хороший способ ее оказать – это нормативно обеспечить ее с помощью успешных IT-компаний. Однако весь трафик уже оплачен абонентами, и если этого не хватает, то желательно искать другие способы финансирования со стороны государства либо честно поднимать тарифы», — считает Бойко.

Сейчас никто не ограничивает операторов во взимании платежей за пропуск трафика с контентных сервисов, но «Ростелеком» как автор инициативы с помощью Минцифры предлагает включить в процесс заключения договоров третью сторону — Роскомнадзор, говорит источник в IT-индустрии.



Операторы и интернет-платформы сейчас следуют принципам, установленным ФАС, рассуждает генеральный директор Института исследовании интернета Карен Казарян. Они, по его мнению, с одной стороны, позволяют операторам связи развивать новые сервисы, c другой — не допускать дискриминации различных услуг.

«Международный опыт показывает, что войны вокруг сетевой нейтральности заканчиваются плохо для всех сторон — операторы и интернет-платформы теряют деньги, ухудшается пользовательский опыт. В России достаточно понятная модель, без избыточного регулирования, платформы достаточно вкладываются в развитие сетей, однако, скорее всего, с развитием новых поколений связи эту модель нужно будет пересмотреть», — заключает он.



Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк ранее заявлял:

«Сетевая нейтральность предполагает равный допуск любого вида интернет-трафика до клиентов операторов связи — пользователей. Любая искусственная приоритезация влечёт негативное воздействие и на бизнес-процессы, и на самих пользователей.



Если интернет-сервисы будут платить за доступ к сетям связи, это может повлечь разрушение многих и экономических, и социальных процессов. К тому же сервисы будут неминуемо перекладывать финансовое бремя на самих пользователей или сами операторы связи будут вводить тарифы для пользования теми или иными сервисами — мессенджерами, соцсетями, видеохостингами и т.д.



Также, безусловно, при распределении «приоритетов» доставки контента могут возникнуть и коррупционные риски».

«Одним словом, это деградационная для многих сфер инициатива, которая периодически возникает со стороны крупных операторов связи по всему миру, но всегда получает отраслевой, общественный и государственный отпор, потому как это противоречит технологическому, экономическому и социальному развитию. Произойдет ли тоже самое в России — вопрос открытый, но несколько подобных атак ранее интернет-отрасль уже отбила», – подытоживает руководитель «Роскомсвободы».