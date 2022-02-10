За 2021 год выявлено 450 тысяч случаев ограничений свободы интернета в России

В 2021 году было зафиксировано более 451,5 тыс случаев вмешательства в свободу интернета в России, следует из доклада проекта «Сетевые Свободы». Об этом сообщает РБК, а также сами правозащитники.

Сам доклад выложен здесь.

По словам «Сетевых Свобод», ушедший год запомнился следующим:

«400 уголовных дел за посты в интернете, DDoS-атаки на независимые СМИ, слово года — цензура. Twitter замедляется, иностранные IT-гиганты открывают российские офисы, а международные рейтинги ставят Россию на третье место в мире по цифровой свободе (с конца). <...> Но и хорошее тоже есть».

Под вмешательством авторы доклада понимают широкий и разнонаправленный формат влияния: запрет информации и блокировку сайтов, запросы личных данных пользователей, административное давление, уголовное преследование и реальное лишение свободы и др. При проведении мониторинга не дается оценка правомерности фиксируемых вмешательств — рассматриваются как, например, закрытие страниц с террористическим контентом в соцсетях, так и задержания стримеров и онлайн-журналистов на публичных акциях. В категорию «уголовное преследование» авторы доклада включали не только дела, по которым уже предъявлены обвинения или вынесены приговоры, но также те, где есть вероятность привлечения к уголовной ответственности (обыски, задержания, допросы).

Словом года, сообщается в документе, стало «цензура».

В 2021 году зафиксировано 451 518 отдельных случаев вмешательства в свободу интернета в России — это в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. Как и раньше, абсолютное большинство инцидентов связано с запретом информации по различным основаниям, а также с блокировкой отдельных страниц, сайтов и IP-адресов.

При этом примерно в каждом втором случае владельцы сайтов или администраторы интернет-платформ удаляли запрещенный контент по запросу регулятора и тем самым избегали фактической блокировки: всего операторы связи заблокировали 200 тыс. интернет-ресурсов. Среди заблокированных из-за пропаганды терроризма — например, сайт проекта «ОВД-Инфо», сказал РБК соавтор доклада, руководитель «Сетевых свобод» Дамир Гайнутдинов.

Уголовное преследование за высказывания в интернете в 2021 году достигло значений 2017 года: был зафиксирован 401 инцидент и 44 случая реального лишения свободы за посты в социальных сетях (289 и 31 случай годом ранее соответственно). Большинство приговоров вынесено по статьям Уголовного кодекса 280 (призывы к экстремизму) и 205.2 (оправдание терроризма). Среди таких случаев — реальный срок оператору Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, запрещен в России) Павлу Зеленскому за твиты, в которых он резко выразился в адрес властей после самоубийства журналистки Ирины Славиной, уточняет Гайнутдинов.

Несколько снизилось число регионов, в которых свобода интернета подвергается наибольшему ограничению: в «красной» зоне в 2021 году находились 54 региона (в 2020 — 58). Ухудшилась ситуация в Бурятии, Карачаево-Черкесии, Коми, Якутии, Северной Осетии, Тыве, Чувашии, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Костромской, Магаданской, Новгородской, Омской, Псковской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областях, Москве, Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Крыму. В этих регионах значительно увеличилось число отдельных вмешательств в свободу интернета, либо отмечены случаи насилия или приговоры к реальному лишению свободы за интернет-активность.

Отмечены 44 кибератаки на журналистов, гражданских активистов, блогеров и СМИ. В их число входят попытка взлома мессенджеров, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, кража личных данных и DDoS-атаки на веб-ресурсы.



Увеличилось число случаев привлечения к административной ответственности (до 1806 против с 1222 в 2020 году), более половины из них — дела СМИ и журналистов, признанных иностранными агентами, и касаются отсутствия маркировки на отдельных сообщениях, постах и даже комментариях в социальных сетях.



В докладе отмечается, что одновременно с развитием цифровой экономики государство «строит систему контроля за распространением информации, включающую в себя блокировку интернет-сайтов».

«Зарубежные ИТ-гиганты после нескольких лет бесплодных переговоров наконец поставлены перед выбором — принять правила игры и согласиться выполнять положения российских законов и требования регулирующих органов, либо оказаться заблокированными и фактически потерять российский рынок», — говорится в докладе с указанием, что уже около 10 месяцев в России замедляется скорость доступа к Twitter.

По словам гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, можно говорить об ухудшении ситуации с гражданскими правами как таковыми, что находит изменения в рейтингах и общественном мнении, но к Рунету это не относится. «2021 год, конечно, был отмечен штрафами в отношении иностранных игроков, но для российских компаний в регулировании изменилось немногое. Нынешний год с его реализацией «закона о приземлении», равно как и закручиванием гаек на рекламном и других рынках, может стать худшим», — указал Казарян.

«Что называется — Рунет в цифрах, — пишет исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв документе «Сетевых Свобод. — Отчет Сетевых Свобод почитайте обязательно — труд титанический. Я так и не смог организовать подобное. Это требует очень много моральных сил и нечеловеческой усидчивости, чтоб разбирать все эти ГАС Правосудии».

С 2012 года, когда был создан реестр запрещенных сайтов и Роскомнадзор стал вносить туда первые ресурсы, выросло количество категорий запрещенной информации, которую можно блокировать без решения суда, и ведомств, которые имеют право выносить требования по удалению той или иной информации, отметил руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк. Он напомнил, что сейчас такое право имеет более 10 ведомств, поэтому «не удивительно, что растут показатели блокировок», при этом вынесение решения по запрету информации на определенном ресурсе не подразумевает автоматическую блокировку — есть ресурсы, по которым решение вынесено, но они не блокируются годами:

«Соответственно, приведенные в исследовании более 400 тысяч эпизодов, связанных с запретом информации по различным основаниям — это решения, которые позже вылились в более 200 тысяч случаев реальной блокировки».

О том, в каких регионах больше всего уголовных дел, блокировок и интернет-шатдаунов, можно увидеть на интерактивной карте, запущенной «Роскомсвободой» вместе с коллегами из «Сетевых свобод» в рамках проекта Runet.report. Также можно скачать данные по отдельному региону за конкретный год в виде таблицы или карты. А с этого года добавлена возможность строить графики и диаграммы, чтобы сравнивать регионы между собой. «По каждому случаю и каждой строчке в табличке и точке на графиках есть соответствующая запись в БД. Можно посмотреть кого, как и за что сажали за слова в интернете — кликните на регионе и прокрутите страничку чуточку вниз. Это очень похоже на карту ОЗИ, только более полное», – делится своими впечатлениями Михаил Климарёв.