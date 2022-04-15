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15 April 2022

The Moscow Times и французская радиостанция RFI попали под блокировку в России

Причиной стали статьи, рассказывающие о т.н. «специальной военной операции» в несколько ином ключе, чем того требуют российские власти.

Военной цензуре по очередному требованию Генпрокуратуры подверглось более полутора десятка СМИ, освещающих связанные с так называемой «специальной военной операцией» события в формате, который заметно отличается от принятого российской властью.

Среди прочего в этом «чёрном списке» появились:

  • Русская версия издания The Moscow Times, написавшая про отказ принимать участие в спецоперации сотрудников ОМОН
    https://reestr.rublacklist.net/record/4266608

  • Французская новостная радиостанция RFI за статью о возможных противоправных действиях российских военнослужащих
    https://reestr.rublacklist.net/record/4266609


Этим же решением в реестр попали издания из Грузии, Украины и Латвии.

Блокировка касается только отдельных ссылок, но поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS, у многих провайдеров может не открываться тот или иной сайт полностью.

❗️ По нашим последним подсчётам, количество заблокированных по военной цензуре интернет-ресурсов уже превысило отметку 2300.

149-ФЗ 139-ФЗ Украина внесудебная блокировка 398-ФЗ Генпрокуратура 32-ФЗ военная цензура специальная операция

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