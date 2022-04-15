The Moscow Times и французская радиостанция RFI попали под блокировку в России

Военной цензуре по очередному требованию Генпрокуратуры подверглось более полутора десятка СМИ, освещающих связанные с так называемой «специальной военной операцией» события в формате, который заметно отличается от принятого российской властью.
Среди прочего в этом «чёрном списке» появились:
Этим же решением в реестр попали издания из Грузии, Украины и Латвии.
Блокировка касается только отдельных ссылок, но поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS, у многих провайдеров может не открываться тот или иной сайт полностью.
❗️ По нашим последним подсчётам, количество заблокированных по военной цензуре интернет-ресурсов уже превысило отметку 2300.
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