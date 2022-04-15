The Moscow Times и французская радиостанция RFI попали под блокировку в России

Военной цензуре по очередному требованию Генпрокуратуры подверглось более полутора десятка СМИ, освещающих связанные с так называемой «специальной военной операцией» события в формате, который заметно отличается от принятого российской властью.

Среди прочего в этом «чёрном списке» появились:

Русская версия издания The Moscow Times, написавшая про отказ принимать участие в спецоперации сотрудников ОМОН

https://reestr.rublacklist.net/record/4266608





https://reestr.rublacklist.net/record/4266608 Французская новостная радиостанция RFI за статью о возможных противоправных действиях российских военнослужащих

https://reestr.rublacklist.net/record/4266609



Этим же решением в реестр попали издания из Грузии, Украины и Латвии.





Блокировка касается только отдельных ссылок, но поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS, у многих провайдеров может не открываться тот или иной сайт полностью.

❗️ По нашим последним подсчётам, количество заблокированных по военной цензуре интернет-ресурсов уже превысило отметку 2300.