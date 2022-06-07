Военная цензура повторно коснулась «Радио Азаттык» и украинского «5 канала»

Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел административные дела по административным искам военного прокурора 301 военной прокуратуры гарнизона в интересах неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной в сети «Интернет», информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ограничение доступа коснётся следующих сайтов:

https://azerforum.com,

https://uzm.media,

https://vikna.tv/ru,

https://index.minfin.com.ua,

https://www.5.ua/ru/,

https://rus.azattyq.org,

https://smishok.com/,

https://novosti.dn.ua.

Сообщается, что в ходе проверки выявлено, что на этих сетевых адресах, а также по конкретным ссылкам размещены сведения, «раскрывающие потери личного состава Вооруженных сил Российской Федерации в период проведения специальной операции, имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные».

«Ознакомиться с содержанием сайта может любой интернет-пользователь. Ограничения на его передачу, копирование и распространение отсутствуют. Информация на страницах указанного сайта распространяется бесплатно, срок пользования не ограничен. Ограничение на передачу, копирование и распространение отсутствует», – также сказано в сообщении пресс-службы питерских судов.

Суд требования административного истца удовлетворил.

Примечательно, что некоторые из этих сайтов уже заблокированы по решению Генеральной прокуратуры РФ, например:

«Радио Азаттык»

«Окна» («Вікна»)

украинский «5 канал»

одна ссылка по HTTPS на Azerforum

«Новости Донбасса».

То есть по сути происходит блокировка уже заблокированного. Стоит также отметить, что уже сейчас ограничение к некоторым из перечисленных сайтов осуществляется по «маске», а значит блокируются все их домены и поддомены.



На днях мы также выяснили, что из-за судебного прецедента в Калининградской области, где псковскому изданию 60.RU запретили публиковать Стену памяти погибших в ходе «спецоперации» россиян, другим региональным изданиям, входящих в одну медиагруппу — «Сеть городских порталов» Shkulev Media Holding, пришлось удалить соответствуюшие странички.

Список потерь признали запрещенной информацией по иску военного прокурора 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота. Суд признал его сведениями, «раскрывающими потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций».



«Суд также указал, что эти данные относятся к государственной тайне, за разглашение которой может грозить уголовная ответственность», – добавили журналисты челябинского 74.RU, рассказавшие о ситуации.