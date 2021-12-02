Роскомнадзор вновь собирает данные об использовании ведомствами VPN. Под блокировку?

Роскомнадзор сообщил, что в неназванные ведомства отправлен запрос про использвание ими ряда VPN-сервисов.

В соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации.

(Из сообщения Роскомнадзора)

Речь идёт о шести VPN-сервисах — Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel. В связи с этим регулятор попросил ведомства, которые используют указанные программы, оповестить об этом Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) «для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций».

В мае надзорный орган также писал, что направил в некие ведомства запрос с просьбой информировать ЦМУ ССОП об использовании предприятиями и организациями VyprVPN и Opera VPN. В июне эти сервисы были заблокированы. А сентябре Роскомнадзор ограничил доступ к Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN, сославшись на нарушение ими российского законодательства: якобы все они помогают получить доступ к запрещённым информации и ресурсам, в том числе связанным с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду.

Роскомнадзор требовал у популярных VPN-сервисов (NordVPN, VyprVPN, ExpressVPN) присоединиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) ещё в 2019 году. Это оказалось неприемлемым для VPN-сервисов, и все из них, кроме Kaspersky Secure Connection, ответили отказом, некоторые также закрыли сервера, находящиеся в России. В 2021 году у российских властей появилась возможность приступить к тестовым блокировкам VPN-сервисов: была внедрена система технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) — программное обеспечение, устанавливаемое на сетях операторов, но подконтрольное РКН, которое позволяет осуществлять DPI и блокировку трафика.

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