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2 декабря 2021

Роскомнадзор вновь собирает данные об использовании ведомствами VPN. Под блокировку?

В прошлый раз после этого упомянутые в сообщении регулятора VPN-сервисы были внесены в реестр запрещённых сайтов.

Роскомнадзор сообщил, что в неназванные ведомства отправлен запрос про использвание ими ряда VPN-сервисов.

 

В соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации.
(Из сообщения Роскомнадзора)

 

Речь идёт о шести VPN-сервисах — Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel. В связи с этим регулятор попросил ведомства, которые используют указанные программы, оповестить об этом Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) «для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций».

В мае надзорный орган также писал, что направил в некие ведомства запрос с просьбой информировать ЦМУ ССОП об использовании предприятиями и организациями VyprVPN и Opera VPN. В июне эти сервисы были заблокированы. А сентябре Роскомнадзор ограничил доступ к Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN, сославшись на нарушение ими российского законодательства: якобы все они помогают получить доступ к запрещённым информации и ресурсам, в том числе связанным с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду. 

Роскомнадзор требовал у популярных VPN-сервисов (NordVPN, VyprVPN, ExpressVPN) присоединиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) ещё в 2019 году. Это оказалось неприемлемым для VPN-сервисов, и все из них, кроме Kaspersky Secure Connection, ответили отказом, некоторые также закрыли сервера, находящиеся в России. В 2021 году у российских властей появилась возможность приступить к тестовым блокировкам VPN-сервисов: была внедрена система технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) — программное обеспечение, устанавливаемое на сетях операторов, но подконтрольное РКН, которое позволяет осуществлять DPI и блокировку трафика.

Напоминаем, что защищённые и проверенные VPN, помогающие как обеспечить конфиденциальность, так и восстановить доступ к цензурируемой информации в Сети, можно взять на vpnlove.me.

Роскомнадзор VPN ТСПУ блокировки

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