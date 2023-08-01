Какие законы вступают в силу в августе

В августе вступают в силу несколько законов, которые коснутся онлайн-пространства, а также прав и свобод в интернете.

Цифровой рубль

С 1 августа текущего года вводится в использование цифровой рубль. Он станет третьей формой российской национальной валюты — вместе с наличными и безналичными деньгами.



Выпускать цифровые рубли будет Центральный банк, с технической точки зрения они будут представлять собой цифровой код на специальной платформе регулятора. Цифровой рубль можно будет обменять на наличные или безналичные в соотношении один к одному. Никакого курса конвертации из одной формы в другую не будет.



В эксперименте по использованию новой формы валюты согласились поучаствовать 15 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа–Банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Ак Барс», «Дом.РФ», «Синара», «Союз», ТКБ, МТС-банк и «КИВИ-Банк».



Кошельки для цифровых рублей можно будет открыть в мобильных банковских приложениях. Цифровые рубли можно будет использовать для оплаты товаров и услуг, причём сделать это можно будет без подключения к интернету. Кроме того, цифровые рубли можно будет переводить в другие формы: наличные или безналичные деньги, обещает Центробанк.



Также в силу вступают поправки в Гражданский кодекс России, которые определяют правила расчёта цифровыми рублями.



В законе предусмотрено, что расчёты цифровыми рублями осуществляются путём их перевода Банком России на специальной платформе цифрового рубля. Создание этой платформы прописано в законе о внедрении новой формы национальной валюты.



Также устанавливается, что правила статьи 1128 Гражданского кодекса «Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках» применяются к Банку России, который осуществляет открытие и ведение счетов цифрового рубля. Порядок совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями будет определять правительство РФ по согласованию с Центробанком.

Ряд услуг в сфере охоты переведут в «цифру»

Разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, а также документы на проведение их акклиматизации, переселения или гибридизации можно будет выдавать в электронной форме.

Новые штрафы для «иноагентов»

Ст. 19.5 КоАП дополнили новой частью, которая вводит ответственность за невыполнение предписания Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах. За это нарушение гражданам грозит штраф до 50 000 руб., должностным лицам — до 100 000 руб. А юридические лица могут получить взыскание до 300 000 руб.

Форма повестки при мобилизации

Правительство утвердило форму повестки при призыве граждан по мобилизации. До этого такого документа формально не существовало, а военкоматы использовали типовой бланк для срочников.

В правительственном постановлении сказано, что направленные письменные повестки будут дублировать в электронном виде, размещая на «Госуслугах» и в едином реестре воинского учета. В этом случае документ считается врученным с момента загрузки в личный кабинет.

В новой форме повестки мобилизованных предупреждают, что за неявку без уважительной причины в течение 20 дней к ним могут применить временные меры. Например, запрет на регистрацию физлиц в качестве ИП и оформление ТС, ограничение права управления автомобилем, отказ в заключении кредитного договора и другие. Также в документе пишут о возможной административной или уголовной ответственности за неявку.

Получить документы бесплатно

Расширен перечень электронных документов, которые можно получить бесплатно. К ним отнесли копию учредительного документа юрлица и внесенных в него изменений, которые содержатся в ЕГРЮЛ.

«Это позволит сократить бумажный документооборот и снизить затраты получателей документов. Такая новация востребована бизнес-сообществом, предприниматели ждут ее реализации», — считает министр финансов Антон Силуанов.

Мониторинг крупных переводов

29 августа 2023 года начинает действовать приказ Росфинмониторинга от 13 марта, который усиливает контроль ведомства над крупными денежными переводами.

Раньше Росфинмониторинг контролировал операции с деньгами и имуществом начиная с определённого финансового порога. Для денежных операций нижний порог составлял 1 млн рублей, а для сделок с недвижимостью — 5 млн рублей.

При этом ведомство может устанавливать дополнительные виды и сумму контролируемых операций. С конца августа Росфинмониторинг начнёт контролировать также списания со счетов юрлица или ИП, которые превышают 5 млн рублей. Эта норма распространяется на юрлица или ИП, которые в течение года, предшествовавшего операции, получали деньги со счёта в подразделении ЦБ, а деньги переводились получателю из группы высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.