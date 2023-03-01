Законы в марте: о биометрии, передаче ПД за рубеж и запрещённых мессенджерах

В марте 2023 года в России вступает в силу очередная порция новых законов, которые так или иначе скажутся на Рунете и пользователях.

1 марта

Об использовании биометрических данных граждан

Увеличилось число операций, при которых могут использоваться биометрические персональные данные граждан. В перечне появились:

проведение промежуточной и итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;

осуществление безналичных операций на сумму, не превышающую 1000 рублей, включая НДС;

заключение договоров об оказании услуг связи в интернете;

аутентификация на портале госуслуг.

Закон о биометрии принят в декабре прошлого года. Из нового по теме в нём ещё — запрет на передачу геномных данных, ограничение видов обрабатываемых биометрии, установление порядка отказа от обработки биометрии через МФЦ.

Ограничение передачи ПД за рубеж

Операторы теперь обязаны уведомлять Роскомнадзор о передаче персональных данных за рубеж. После рассмотрения такого заявления Роскомнадзор сможет принимать решение о запрете или ограничении трансграничной передачи персональных данных (ПД) «в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан».

По словам юристов «Роскомсвободы», о факте передачи Роскомнадзор может узнать только от самого оператора. Ответственность же за нарушение данной нормы — штраф: для должностных лиц — от 300 до 500 рублей; для юридических лиц — от 3 000 до 5 000 рублей.

Новые обязанности владельцев сервисов с объявлениями

Сайты и сервисы с объявлениями, чья ежедневная аудитория составляет более 100 тыс. пользователей, теперь обязаны пресекать размещение экстремистских материалов и публикаций, содержащих нецензурную брань, а также пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость. Кроме того, владельцы таких ресурсов обязаны установить единый измеритель аудитории.

Ограничение доступа к ПД владельцев недвижимости

Третьи лица больше не смогут получить из ЕГРН информацию о собственниках недвижимости без их согласия. Доступ сохранится только у супругов, а также у сотрудников ряда госорганов и нотариусов.

О декларировании доходов региональных и муниципальных депутатов

Региональные и муниципальные депутаты, осуществляющие свою деятельность не на постоянной основе, станут подавать декларации после избрания, а также в случае, если в течение отчётного года совершили крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три года.

В интернете будут размещать только обобщённую информацию об исполнении обязанности по представлению сведений о доходах. Эта норма распространяется и на депутатов Госдумы с сенаторами.

Об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Стартовал эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами. Он пройдет в трех регионах — Москве, Белгородской и Московской областях — и продлится до 1 марта 2026 года. Если опыт окажется успешным, практику могут распространить и на другие субъекты РФ.

В эксперименте примут участие аптеки, у которых есть собственный интернет-сайт или договор с маркетплейсом, а также помещения для хранения сформированных заказов. Перечень рецептурных препаратов (904 наименования) для онлайн-продажи утверждён Минздравом, в него входят антибиотики, препараты для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний. В перечне отсутствуют лекарства, содержащие наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества и препараты с объёмной долей этилового спирта выше 25%.

Препараты будут продавать по электронным рецептам.

Список запрещённых для банков зарубежных мессенджеров

Роскомнадзор опубликовал список запрещённых для банков и некредитных финансовых организаций зарубежных мессенджеров. На сегодняшний день к таковым могут быть отнесены:

1. Discord;

2. Microsoft Teams;

3. Skype for Business;

4. Snapchat;

5. Telegram;

6. Threema;

7. Viber;

8. WhatsApp;

9. WeChat.

«А ведь могло показаться, что использование Telegram на примере уже нескольких успешных решений может стать отличной альтернативой в ситуации, когда AppStore и Google Play не задумываясь выпиливают приложухи подсанкционных банков. ВТБ месяц назад запустил переводы по СБП через своего Telegram-бота, и это был пример крутого реагирования в новой реальности», — комментирует глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

6 марта

Географические указания как интеллектуальная собственность

В таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности могут быть включены географические указания. Предполагается, что это позволит защитить права собственников, а также исключить возможные финансовые потери правообладателей.

Географическим указанием (бренд региона) является обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории конкретного географического объекта.

30 марта

Об информационной системе страхования

Автоматизированная информационная система страхования заработает по единым правилам и станет содержать информацию об осуществлении страхования, за исключением сведений об обязательном медицинском и государственном страховании. Сведения, составляющие гостайну, в систему не попадут.