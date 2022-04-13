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13 April 2022

Расходы на ГосСМИ c начала «спецоперации» выросли втрое

В марте, когда шли активные боевые действия, бюджет потратил на эти цели 11,9 млрд рублей — вдвое больше, чем за январь-февраль вместе взятые.

Правительство России резко увеличило финансирование государственных СМИ на фоне так называемой «военной спецоперации» армии РФ на территории Украины. Об этом сообщает русская служба The Moscow Times со ссылкой на оперативную статистику Минфина РФ. По мнению издания, «градус государственной пропаганды достиг уровней, невиданных со времён сталинского СССР».

За январь–март текущего года по статье «средства массовой информации» федеральный бюджет выделил 17,4 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года (5,4 млрд рублей), расходы на государственные телеканалы, агентства и издания подскочили в 3,2 раза. В марте, когда шли активные боевые действия, бюджет потратил на эти цели 11,9 млрд рублей — вдвое больше, чем за январь–февраль вместе взятые (5,5 млрд).

Согласно закону о бюджете, на финансирование СМИ за год должно быть выделено 114,8 млрд рублей. Из этой суммы:

  • 28,7 млрд рублей заложено для АНО «ТВ Новости» (управляющей RT);
  • 25,2 млрд рублей — для ВТРК;
  • 1,73 млрд рублей — для Общественного телевидения России;
  • 1 млрд — для телецентра «Останкино»;
  • 6 млрд — для Первого канала;
  • 7,5 млрд рублей в виде коллективной субсидии бюджет выделяет Первому каналу, НТВ, ТРК «Петербург», «ТВ Центру» и «Карусели»;
  • 1,8 млрд рублей должен получить канал «Звезда».

Помимо этого, 9,3 млрд рублей заложено для МИА «Россия сегодня», 3,6 млрд рублей — для агентства ИТАР-ТАСС.

бюджет СМИ пропаганда телеканал RT Минфин спецоперация

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