Тема недели: влияние войны на IT-сектор и цифровые права

Технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров

Один из первых локальных рисков — положение Рунета. Гипотетически в России могут быть шатдауны, а также блокировки СМИ, соцсетей, мессенджеров. Второй риск — санкции, по причине которых приложения отечественных банков исключаются из мобильных магазинов. Происходят и непонятные, но, скорее, тоже санкционные истории. Например, сайт Intel у нас не открывается, а в других странах, когда заходим через VPN, он работает. Третья угроза — кибервойна. Она будет сопровождаться активностью хакеров с обеих сторон.

Если говорить глобально, то нужно смотреть, как станут реализовывать санкции. Судя по всему, пока выбран максимально неприятный для России сценарий — запрет на импорт технологий, который действительно вызовет деградацию её технологического и экономического потенциала. Это будет очень болезненно, потому что ограничение ввоза приведёт к повышению стоимости различной техники и «серому» импорту.

Санкции дадут эффект через несколько лет. И хотя разрушить импортозамещение полностью не получится (есть ещё Китай, Тайвань), а также можно наладить собственное производство, в развитии в целом это отбросит нас назад.

Юрист «Роскомсвободы» Никита Истомин

Нас ждут ужесточения в области цифровых свобод. Риторика всех сторон конфронтации показывает это. Спецслужбы станут сильнее контролировать IT-сектор, в том числе критические объекты инфраструктуры. Граждан могут ограничить в праве на приватность. Мы не сразу ощутим это, по крайней мере, не в краткосрочной перспективе, поскольку государство по закону часто не обязано уведомлять о сборе тех или иных данных (например, при осуществлении оперативно-разыскной деятельности).

Бизнес понесет потери опосредованно. Усилится импортозамещение, лоббисты смогут навязывать предпринимателям свои решения. IT-индустрия, таким образом, окажется между молотом и наковальней: запретом на импорт, с одной стороны, и агрессивным лобби — с другой. В первую очередь это коснётся частных компаний из санкционного списка и их подрядчиков, которые не смогут сотрудничать с крупными предприятиями и госструктурами, попавшими под санкции.