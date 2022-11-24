500 миллионов пользовательских номеров WhatsApp утекли в Сеть

В середине ноября на известном форуме хакерского сообщества, как сообщает Cybernews, появилось объявление о продаже базы данных WhatsApp 2022 года, содержащей 487 млн мобильных номеров пользователей WhatsApp. Как утверждается, датасет содержит информацию о людях из 84 стран. 32 млн записей принадлежит пользователям США, 45 млн — Египта, 35 млн — Италии, 29 млн — Саудовской Аравии, 20 млн — Франции, 20 млн — Турции, 11 млн —Великобритании и 10 млн — России.

Продавец не рассказал изданию о том, как он получил эту базу данных. Он предоставил тестовую выборку из 1097 номеров пользователей из Великобритании и 817 из США, и все они действительно оказались зарегистрированными в WhatsApp. Сотрудники Cybernews связались с материнской компанией мессенджера Meta, но пока не получили ответа.

«Наиболее вероятный способ получения данных — взлом сервиса(ов) рассылки SMS, которыми пользовался WhatsApp, — предполагает технический специалист «Роскомсвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв. — По примеру, как это было у Signal. Но всегда есть вариант продажи данных работниками, имеющими доступ к ним».

Утечка телефонных номеров может быть использована в маркетинговых целях, фишинге, и мошенничестве.

«В наше время мы все оставляем значительный цифровой след, поэтому технологические гиганты, такие как Meta, должны принимать все меры предосторожности и средства для защиты этих данных», — заявил глава исследовательской группы Cybernews Мантас Саснаускас и призвал компании предпринять серьёзные шаги для смягчения угроз.

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