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Новости
14 September 2023

WhatsApp могут заблокировать в России

Запуск каналов в мессенджере уже заинтересовал Роскомнадзор.

13 сентября 2023 года мессенджер объявил о запуске каналов, аналогичных тем, которые уже есть в Telegram. Это может стать поводом для блокировки приложения на территори РФ. 

В марте 2022, когда компания Meta была признана «экстремистской организацией», деятельность Facebook и Instagram — запрещена, WhatsApp, также принадлежащий Meta, ограничения не коснулись. Прокурор Тверского районного суда Москвы объяснил это исключение тем, что WhatsApp используется для индивидуального общения, а не публичного распространения информации. 

С запускам каналов функции мессенджера изменяется. Обновление на данный момент доступно в 150 странах, в России — нет.

«Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечёт требование об их удалении и при отказе — к блокировке», — заявили в Роскомнадзоре. 

Российские политики также высказались о возможной блокировке.

«Пока WhatsApp не раскатал новый функционал для российских пользователей. Произойдет ли это, и какая будет реакция Генпрокуратуры, мы скоро узнаем. Но по логике действующего правоприменения это должно случиться, и многие мои коллеги с этим согласны», — подчеркнул депутат Госдумы Антон Горелкин.

Среди таких коллег — Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи:

«Если WhatsApp запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки».

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев также допускает блокировку:

«Исключение для данного мессенджера, которое было раньше сделано, должно быть пересмотрено, а сам он в случае возникновения потенциальных, но явных угроз, временно заблокирован, если его невозможно будет взять под контроль».

 

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