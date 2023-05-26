Тема недели: появление «Рувики»

На этой неделе стало известно, что в России появится «импортозамещённый» аналог «Википедии» — «Рувики». Проект возглавит Владимир Медейко, бывший глава «Викимедиа РУ». Вот что об этом говорят новый директор НП «Викимедиа Ру» Станислав Козловский и эксперты «Роскомсвободы».

Станислав Козловский, директор НП «Викимедиа Ру»:

«Появление «Рувики» было неожиданным для нас. Как я понимаю, это чисто коммерческий проект: Владимир нашёл некоего инвестора и решил вот такое сделать. Конечно, любой человек может делать любые проекты. Просто в данном случае имел место конфликт интересов: вместо того чтобы заниматься деятельностью организации, он делал параллельный, конкурирующий проект, используя возможности должности директора «Викимедиа РУ» (искал спонсоров, вёл переговоры, представлял свой проект на мероприятии, где был заявлен как директор «Викимедиа РУ», и т.п.).

Мы провели собрание, по итогам которого Владимир Медейко прекратил свои полномочия. Директором избрали меня.

Медейко заявил в одном интервью, что «Википедия» перестала быть нейтральной, зато его новый проект нейтральным будет. Это очень странно звучит, поскольку в этом проекте, как я понимаю, всего два человека.

В русскоязычной «Википедии» почти два миллиона статей, они все разные: одни более нейтральные, другие — менее. Но существуют механизмы, которые это контролируют: любой участник может указать на недостатки в статье или сам внести в неё изменения, ссылаясь на независимые авторитетные источники. В целом, как показывает практика, чем больше людей с разными мнениями участвует в процессе, тем более нейтральными становятся статьи».

Пресс-секретарь «Роскомсвободы» Наталья Малышева:

«То, что создается новый проект, который имеет амбиции «новой Википедии», — это совсем не плохо. Как известно, суть свободной энциклопедии именно в её доступности и возможности неограниченно воспроизводить контент, вплоть до форков. Поэтому даже если полностью скопировать всё, что есть на сайте «Википедия», и продолжать хорошее дело на другом ресурсе, это только в плюс. Больше информации, больше знаний доступных для всех!

Другой вопрос — как создается новый проект. Оказывается, он делается уже давно и, по заявлению автора, «непублично» — а где же изначальный принцип открытости, хотя бы перед коллегами? Заявлено, что он ставит своей целью найти новые механизмы нейтральности и достоверности, не объясняя, как конкретно это будет реализовываться, — но всем ясно, что ресурс будет действовать в рамках российских законов, в которых, кроме военной цензуры, ещё целый веер запретов от Роскомнадзора. Ну, и есть большие вопросы к тому, кто будет финансировать проект: если это будут государственные деньги, то ни о каких альтернативных точках зрения на события и явления в статьях, конечно, не будет речи.

А ведь это важнейшее в «Википедии» — коллективное создание и проверка материалов. Что правда, а что нет, пытается выяснить сообщество, опираясь на источники. Любая госцензура здесь неуместна. Конечно, сообщество может ошибаться или быть в каких-то вопросах ангажировано. Но давайте включать критическое мышление и учитывать человеческий фактор, как в работе с любым источником информации.

Грустно, что русскоязычное вики-сообщество переживает сейчас такой серьёзный раскол. Однако я верю, что самоотверженные, талантливые люди, делающие «Википедию», пройдут этот кризис и далее смогут делать много хорошего для свободы информации и знаний. Несмотря на все трудности, сообщество всегда находило пути решения проблем, даже если это было долго, муторно, а иногда и через войны правок. И пусть в них ломается тысяча копий, но не пострадает ни один человек».