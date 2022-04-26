Суд впервые оштрафовал Wikimedia за неудаление информации

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 млн руб. за неудаление из «Википедии» шести материалов о действиях российской армии во время «спецоперации» в Украине. Речь идёт о материалах о произошедшем в украинских Мариуполе, Буче, Киеве. Это первый в России штраф, наложенный за статью в «Википедии». Позднее суд взыскал с Wikimedia ещё 2 млн рублей за две статьи о дымном и бездымном порохе.

«Все факты, изложенные статьях, есть в незапрещённых СМИ, к которым Роскомнадзор претензий не имеет. И каждое утверждение имет ссылку на источник: официальные организации или СМИ. Ничего нового в статьях нет, да и сами они довольно нейтрайльно написаны», — прокомментировал «Роскомсвободе» исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

Ссылки на статьи о «спецоперации» по требованию Генпрокуратуры были внесены в реестр запрещённых сайтов 4 апреля.

«Базовый принцип «Википедии» — нейтральность и взвешенность изложения. Сейчас тысячи людей, редактирующие статьи, спорят по каждому предложению в них, выбирают наиболее корректные, точные и нейтральные формулировки, перепроверяют источники и т.п. У всех авторов «Википедии» самые разные взгляды на происходящее, но единственное, что их объединяет, — желание собрать всю проверенную информацию», — заявил тогда Козловский.

По его словам, теперь можно ожидать, что штрафы начнут выписывать регулярно.