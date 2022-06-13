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13 June 2022

Википедия обжалует судебное решение о штрафе и удалении статей о «спецоперации»

Владелец сервиса, фонд Wikimedia, подал апелляцию на решение мирового судьи 422 участка Таганского райсуда, обосновывая это тем, что люди должны знать факты о происходящих на территории Украины событиях.
Фотоколлаж: Reuters/Роскомсвобода

Фонд Wikimedia, которому принадлежит «Википедия», подал апелляцию на решение судьи Тимура Вахрамеева с требованием удалить информацию, связанную со «специальной военной операцией» России на территории Украины, утверждая, что «люди имеют право быть в курсе фактов <спецоперации>». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главного юрисконсульта фонда Стивена ЛаПорта Stephen LaPorte.

«Это [судебное] решение подразумевает, что достоверные и проверенные сведения из Википедии, которые не согласуются с отчетами российских властей, представляют собой дезинформацию», — заявил он.

«„Википедия“, предлагающая «второй черновик истории», является одним из немногих основных проверенных русскоязычных источников информации для россиян после развёрнутых против СМИ репрессий», – в свою очередь, отмечает Reuters.

ЛаПорт же в комментарии изданию заявил:

«[Российское] Правительство нацелилось на информацию, которая жизненно важна для жизни людей во время кризиса. Мы призываем суд пересмотреть свое решение в пользу прав каждого на доступ к знаниям и свободу слова».

Суд в Москве утверждает, что опубликованные в «Википедии» статьи являются деззинформацией, представляющей угрозу общественному порядку в России. Фонд был привлечен к ответственности по закону о неудалении запрещенной информации.

В апелляции "Википедии", которая была подана 6 июня, утверждается, что удаление информации является нарушением прав человека. В нем также сказано, что Россия не имеет юрисдикции в отношении Фонда Викимедиа, который доступен по всему миру более чем на 300 языках.

Напомним, штраф на онлайн-энциклопедию был наложен в конце апреля текущего года. Мировой судья судебного участка №442 Вахрамеев рассмотрел тогда два протокола (первый, второй), наложив на сервис два штрафа — один на три млн руб (за семь статей), второй - на два миллиона рублей (за три статьи).

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