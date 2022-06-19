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19 июня 2022

Россияне столкнулись с проблемой загрузки Windows 10 и 11 версий

При попытке скачать утилиты с российского IP выдаётся страница с ошибкой «404 — File or Directory not found», но VPN решает проблему.

Пользователи из России сообщают, что скачать последние версии операционных систем от Microsoft (10 и 11 версий), программу Media Creation Tool и некоторые другие продукты стало невозможно.

При попытке скачать образы возникает ошибка с текстом «404 — File or Directory not found», которая уведомляет о том, файл или директория не найдены.

По данным DTF, также несколько жалоб на то, что невозможно скачать утилиты, поступили от жителей Казахстана.

Однако при использовании VPN-сервиса таких проблем не возникает.

Microsoft не делала никаких заявлений об ограничении доступа для пользователей из России.

В начале марта текущего Windows объявила о приостановлении продаж и предоставления услуг в России из-за «спецоперации» на Украине. Также компания пообещала защищать киберпространство Украины.

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