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15 October 2021

«Сетевые свободы»: «Яндекс» не обязан маркировать СМИ-«иноагентов»

Ранее сегодня «Яндекс.Новости», по всей видимости, тестировали маркировку СМИ-«иноагентов», ссылаясь на обязанности агрегатора новостей.
Источник: «Сетевые свободы»

«Яндекс» подтвердил TJ, что «Яндекс.Новости» стали маркировать материалы СМИ, включённых в реестр «иностранных агентов». Платформа сослалась на обязанности агрегатора новостей и конкретно — на п. 7 ч. 1 Ст. 10.4 закона «Об информации». Там говорится, что агрегатор должен «соблюдать требования законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок распространения массовой информации».

 

 

Однако эта позиция не соответствует закону, говорит старший партнёр проекта «Сетевые свободы», адвокат Станислав Селезнёв. Он подтверждает, что указанные требования содержатся в ст. 25 закона РФ «О средствах массовой информации», который в свою очередь отсылает к ст. 5 закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

«Ни один из указанных нормативных актов не содержит указания на обязанность помечать информацию известным набором слов вида «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ…» для каких-либо лиц, кроме непосредственно внесенных в реестры исполняющих функции иностранных агентов, либо являющихся зарегистрированными СМИ», — сказал Селезнёв.

Ранее сегодня «Сетевые свободы» заметили, что «Яндекс.Новости» стали самостоятельно маркировать материалы СМИ-«иноагентов». «Роскомсвобода» проверила и убедилась, что это правда. Впрочем, потом маркировка исчезла. Возможно, агрегатор только тестирует новую функцию.

 

 

 

цензура Яндекс Яндекс.Новости СМИ-иноагенты Сетевые свободы Станислав Селезнёв

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