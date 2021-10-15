«Сетевые свободы»: «Яндекс» не обязан маркировать СМИ-«иноагентов»

«Яндекс» подтвердил TJ, что «Яндекс.Новости» стали маркировать материалы СМИ, включённых в реестр «иностранных агентов». Платформа сослалась на обязанности агрегатора новостей и конкретно — на п. 7 ч. 1 Ст. 10.4 закона «Об информации». Там говорится, что агрегатор должен «соблюдать требования законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок распространения массовой информации».

Какое же уродство — бежать с секирой впереди палачей.

(Интересный момент: почему-то в каких-то местах @yandex.Новости делают пометку иноагент, например, по @mediazzzona, а в каких-то местах — нет. Тестируют?)https://t.co/tAeAz7bEYM — Artem Kozlyuk (@kozlyuk) October 15, 2021

Однако эта позиция не соответствует закону, говорит старший партнёр проекта «Сетевые свободы», адвокат Станислав Селезнёв. Он подтверждает, что указанные требования содержатся в ст. 25 закона РФ «О средствах массовой информации», который в свою очередь отсылает к ст. 5 закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Ни один из указанных нормативных актов не содержит указания на обязанность помечать информацию известным набором слов вида «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ…» для каких-либо лиц, кроме непосредственно внесенных в реестры исполняющих функции иностранных агентов, либо являющихся зарегистрированными СМИ», — сказал Селезнёв.

Ранее сегодня «Сетевые свободы» заметили, что «Яндекс.Новости» стали самостоятельно маркировать материалы СМИ-«иноагентов». «Роскомсвобода» проверила и убедилась, что это правда. Впрочем, потом маркировка исчезла. Возможно, агрегатор только тестирует новую функцию.