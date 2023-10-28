«Яндекс» удалил более 190 тысяч ссылок за полгода по требованию РКН

С января по июнь 2023 года компания «Яндекс» по требованию Роскомнадзора удалила из поиска 190 525 ссылок, следует из её отчёта о прозрачности. Это на 41 161 ссылку больше, чем во второй половине 2022 года. Кроме того, по требованию надзорного органа «Яндекс» удаляет запрещённый контент со своих серверов, например, из «Яндекс Кью» или «Яндекс Музыки», а также изображения, турбо-страницы, сохранённые копии страниц и т.п.

Источник: «Яндекс»

За полгода компания также получила 32 664 запроса на раскрытие данных о пользователях, что на 8 466 больше, чем в предыдущий отчётный период. Из них доля отказов составила 23% (7 518). Больше всего запросов, как и полугодием ранее, пришлось на сервис такси (19 481, из них отказов — 3 581, 18%), почты (5 625, отказов — 1 799, 32%) и доставки еды (3 861, отказов — 865, 22%).

Источник: «Яндекс»

Начиная с 1 июня 2021 года пользователи могут скачать архив с информацией, которую накопили о них разные сервисы, и удалить свои данные из отдельных сервисов, говорится на сайте компании. В первой половине 2023 года в Яндексе получили 77 846 запросов на удаление и 56 507 запросов на скачивание данных (один пользователь мог сделать несколько запросов).

Источник: «Яндекс»

Получила компания запросы и по закону «о праве на забвение». Запросы были связаны с неактуальностью или недостоверностью информации, а также с нарушением закона. «Некоторые ссылки могут иметь больше одного обоснования и учитываться несколько раз, поэтому суммировать число ссылок с разными обоснованиями нельзя», — говорится в отчёте.

Наконец, с января по июнь 2023 года компания удалила из поиска 18 838 678 ссылок по запросам правообладателей.