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3 сентября 2021

Выросло количество госзапросов к «Яндексу» по раскрытию пользовательских данных

Российский IT-гигант выпустил отчёт о прозрачности за первую половину 2021 года — выдавать пользовательские данные компания отказалась в 21% случаев.

«Яндекс» опубликовал отчёт о прозрачности, в котором раскрыл статистику обращений государственных органов за первое полугодие 2021 года.

 

 

Стало известно, что общее количество запросов о пользовательских данных в первой половине 2021 года составило 19,65 тысячи. Это больше, чем было во втором полугодии 2020-го — 16,87 тысячи.

 

 

21% госзапросов «Яндекс» отклонил (4153 случаев). В предыдущее полугодие таких отказов было 22% (3705).

«Яндекс» рассматривает только те запросы, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям: не соответствующие требованиям закона компания отклоняет. Запросы по электронной почте или телефону игнорируются и не учитываются в статистике.

Компания также опубликовала статистику запросов по закону «О праве на забвение», который обязывает поисковики удалять из результатов выдачи ссылки на незаконную, недостоверную или неактуальную информацию о заявителе.

За январь-июнь 2021 года «Яндекс» получил 4405 ссылок по запросам на неактуальность информации и отклонил 58% из них. В июле-декабре 2020 года было 4526 ссылок и 53% отказов.

По запросам на недостоверность компания получила 3069 ссылки и дала 77% отказов, во второй половине 2020 года — 2599 ссылок и 74% отказов. По запросам о нарушении закона — 3113 ссылок и 81% отказов. во второй половине 2020 года — 1902 ссылок и 77% отказов.

С 1 июня 2021 года «Яндекс» позволяет пользователям скачать архив с информацией, которую накопили о них разные сервисы компании, и удалить некоторые свои данные из отдельных сервисов. За месяц компания получила 54 885 запросов на удаление данных и 22 443 запроса на их скачивание. При этом один пользователь мог прислать несколько запросов.

Напомним, в «Рейтинге соблюдения цифровых прав», опубликованном экспертами «РосКомСвободы» весной текущего года, «Яндекс» занял вторую строчку после «Хабра» в общем итоге, а по приватности стал первым. На тот момент только только Habr и Yandex из всех рассматриваемых крупных сервисов публиковали ежегодные отчёты о прозрачности, что в значительной степени повлияло на их лидирующие позиции в рейтинге.

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