Суд вынес первый уголовный приговор за «дискредитацию» российской армии

Нальчикский городской суд признал жителя Кабардино-Балкарии виновным в «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетней дочери в совершение преступления (ч. 2 ст. 150 УК РФ). Об этом пишет «Коммерсантъ». По информации издания, 16 апреля девочка по просьбе своего отца сорвала на автостоянке с чужой машины наклейку в виде буквы Z. Хозяйка автомобиля оперативно позвонила в полицию, которая установила личность мужчины по камерам наблюдения.

В тот же день мужчина был вызван на допрос в Центр по борьбе с экстремизмом. Отвечая на вопросы, он заявил, что буква Z не несет никакой смысловой нагрузки, не является символом, флагом и гербом государства. Сотрудники центра «Э» составили протокол о неповиновении (ст. 19.3 КоАП РФ): по их словам, задержанный «разговаривал на повышенных тонах, на неоднократные требования успокоиться не реагировал». На следующий день по решению суда его и вовсе арестовали на пять суток.

Сорванную наклейку приравняли к повторной «дискредитации» действий российской армии. В качестве первого случая «был засчитан» антивоенный комментарий, который мужчина оставил в марте 2022 года под постом о гуманитарной помощи, следующей из Кабардино-Балкарии в Донбасс. За этот комментарий его оштрафовали на 30 тыс. руб. Параллельно было возбуждено дело о вовлечении несовершеннолетней в совершение преступления (ч. 2 ст. 150 УК РФ). Прокурор потребовал для обвиняемого двух лет колонии общего режима и 100 тыс. руб. штрафа.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с отсрочкой приговора на два года и штрафа в размере 30 тыс. руб. с возможностью погашения в рассрочку.

«Не знал, что эта буква является чем-то для страны. Это не герб, не флаг, не какой-либо символ. Это просто буква, наклеенная на стекло машины»,— заявил обвиняемый на суде.

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